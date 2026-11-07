Messi y Killy González prenden las alarmas en Inter Miami tras frustrante empate con Charlotte

Inter Miami de la noche a la mañana prende las alarmas de cara a los playoffs de la Major League Soccer con un frustrante empate ante Charlotte 3-3, a pesar de tener una clara ventaja de tres goles, lo que representó un duro golpe para el cuadro de las Garzas, porque demuestra que no todo lo que brilla es oro en su entorno futbolístico.

Los propios rostros adustos y de pocos amigos de Cristian “Killy” González y del astro argentino Lionel Messi demostraron que el horno no está para bollos en el Inter Miami y que su verdadero poderío en busca de triunfar en las finales recibió un duro golpe con este resultado.

Rodrigo De Paul with an absolute golazo! ? pic.twitter.com/xvMfEVwSLT — Major League Soccer (@MLS) November 7, 2026

El libreto del compromiso parecía totalmente controlado para la causa de Florida durante los primeros cuarenta y cinco minutos, reponiéndose de un susto inicial donde el silbante anuló una anotación del atacante Liel Abada por una mano previa en la jugada.

A partir de ese momento, la escuadra local despertó en el terreno de juego y abrió la pizarra por conducto del defensor Ian Fray, quien aprovechó una serie de rebotes en el área tras el cobro de un tiro de esquina para mandar la de gajos al fondo de las redes; posteriormente, el delantero uruguayo Luis Suárez y el mediocampista argentino Rodrigo de Paul ampliaron la ventaja para colocar un contundente tres por cero parcial.

Luis Suárez goals are inevitable. @InterMiamiCF makes it a 2-0 lead over @CharlotteFC. pic.twitter.com/YpvwR3F8nf — Major League Soccer (@MLS) November 7, 2026

No obstante, las ganas y el orden del Inter Miami se quedaron guardados en los vestidores para el arranque del segundo tiempo, una situación que el bando de Carolina del Norte capitalizó de manera inmediata, adelantando líneas con gran determinación en busca de la hombrada.

La figura del encuentro, Liel Abada, se encargó de sembrar el pánico en la zaga rosa al despacharse con un doblete letal en un lapso de apenas tres minutos, devolviéndole por completo la vida a los visitantes y modificando drásticamente el estado anímico de los miles de aficionados presentes en las tribunas.

La debacle de las Garzas se consumó de forma dramática al minuto 89 del cotejo, instante en el que el atacante Rodolfo Aloko encontró el espacio idóneo para perforar las redes y sentenciar el empate definitivo que dejó atónitos a todos los integrantes de la banca local.

WOW! @CHARLOTTEFC TIES IT UP IN THE 90TH MINUTE! ?@CharlotteFC erases a 3-0 deficit and eyeing a fourth seed with one more goal. pic.twitter.com/oVw4Eq3Cnl — Major League Soccer (@MLS) November 7, 2026

Con este resultado adverso en lo anímico, el Inter Miami deberá ajustar piezas con urgencia para medirse en la primera ronda de los playoffs ante el Columbus Crew en una serie al mejor de tres partidos, mientras que el conjunto de Charlotte hará lo propio frente al Chicago Fire en el arranque de la Fiesta Grande.

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