Berterame y De Paul hacen sonreír a Inter Miami y a Messi con el boleto a playoffs

Los goles del mexicano Germán Berterame y del argentino Rodrigo De Paul permitieron a Inter Miami y a su astro Lionel Messi dormir tranquilos. El conjunto de Florida amarró su boleto a los playoffs de la MLS al vencer 2-0 al New York City FC.



Con este contundente triunfo liguero, las Garzas sumaron su segundo juego en fila sin gol en contra. Las sensaciones en el nido son completamente positivas bajo la dirección técnica de Cristian “Kily” González tras frenar los embates de Nicolás Fernández.

A picture-perfect team goal from @InterMiamiCF as Germán Berterame finds the back of the net! ?



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En la acera de enfrente, el guardameta norteamericano Matt Freese intentó enfriar la artillería local con sus reflejos de selección. Sin embargo, la zaga neoyorquina sufrió de más ante la tremenda viveza y el ritmo del ataque de Florida.



La malaria ofensiva de Miami terminó por sepultarse gracias a una triangulación de fantasía al primer toque entre Messi, De Paul y Luis Suárez. El esférico le quedó a modo a Berterame, quien entró caminando para sacudirse el ayuno que arrastraba desde el 24 de mayo de 2026.



El tanto significó un cubetazo de agua fría para los visitantes antes de marcharse al descanso en el compromiso. La puntilla llegó cuando Nicolás Cavallo regaló la de gajos y Messi asistió a De Paul, quien entró como un bólido para fusilar a Freese.



El atacante Nicolás Fernández batalló por todo el frente de ataque como un auténtico llanero solitario en el complemento. El cuerpo técnico visitante buscó respuestas con el ingreso de Luighi y Hannes Wolf, pero sus remates se estrellaron ante la muralla del “Kily”.

Oh my Rodrigo De Paul! ???@InterMiamiCF double their lead just before half. pic.twitter.com/OvTRxvDMAN — Major League Soccer (@MLS) October 15, 2026



El astro de Rosario acarició el tercer tanto de la tarde tras quedar mano a mano, pero Freese se agigantó con un achique monumental. En la última jugada, Dayne St. Clair tapó un disparo a quemarropa de Fernández tras un grosero error de Ian Fray dentro del área chica.

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