Critican el puesto de Messi en el Balón de Oro 2026

El Balón de Oro de 2026 se quedó en las manos de Harry Kane. El futbolista inglés fue galardonado por su gran año en el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. Lionel Messi quedó en el quinto puesto. Medhi Benatia no está de acuerdo con este resultado.

Medhi Benatia considera que el fútbol de la Major League Soccer no es un buen parámetro para medir el nivel de Lionel Messi con el resto de competidores por el Balón de Oro.

Lionel Messi quedó por encima de nombres de la talla de Kvaratskhelia, Dembélé, Haaland, Olise, entre otros. Estos son futbolistas que han disputado importantes duelos de Champions League y han peleado por complejos torneos locales.

“¿Pasas todo el año en Miami y luego terminas la temporada en el quinto puesto? ¿Acaso los aficionados al fútbol europeo vieron más a Messi que a Olise?”, dijo Medhi Benatia en Foot Mercato.

? Lionel Messi salió 5to en el Balon de Oro 2026 ?



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El Mundial no es suficiente

Lionel Messi fue el líder de Argentina en la Copa del Mundo de 2026. El futbolista argentino quedó muy cerca de levantar su segundo Mundial, pero España se interpuso en la final.

La participación de Messi en la Copa del Mundo fue muy destacada. El futbolista del Inter Miami disputó los 8 partidos del Mundial. Messi aportó 8 goles y 4 asistencias para la causa Albiceleste. Pero este torneo no es suficiente para que Messi entre en la lista, según Medhi Benatia.

Lionel Messi, Mundial 2026.



Hemos presenciado historia. pic.twitter.com/IxDA3yhry2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 23, 2026

“Es cierto que estuvo increíble en el Mundial, y todo el equipo juega para él. Todo mi respeto para él, que es de nuestra misma edad. Pero ¿cómo me decís que Messi está en el quinto puesto?”, sentenció.

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