José Mourinho volvió a marcar territorio en el vestidor del Real Madrid y minimizó sin rodeos el supuesto enojo de Vinicius Junior por tener que empezar partidos desde la banca.

En la conferencia de prensa previa al choque liguero de este sábado ante el Deportivo Alavés, el estratega portugués dejó en claro que nadie tiene el puesto comprado y soltó una advertencia contundente al señalar que si algún futbolista se molesta por ser suplente, es exclusivamente su problema.

"EL PROBLEMA ES SUYO, NO MÍO" ??



Mourinho y cómo se puede sentir un jugador como Vinícius siendo suplente en un partido grande#LALIGAenDAZN pic.twitter.com/esmgPAojaB — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2026

El timonel lusitano explicó que en su proyecto deportivo no existe un cuadro titular fijo e intocable, pues cada elemento debe ganarse los minutos en el terreno de juego con base en su rendimiento diario.

Mourinho subrayó que esta política interna aplica parejo para todas las figuras de la plantilla merengue, incluyendo a referentes de talla mundial como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Cuestionado sobre los constantes debates mediáticos alrededor del extremo brasileño y de jóvenes talentos como Yan Diomande y Arda Güler, el técnico ironizó sobre la volátil opinión de la prensa.

Recordó que hace apenas unos días algunos pedían la salida del atacante sudamericano, después aseguraban que era incompatible con sus compañeros ofensivos y ahora exigen que jueguen siempre juntos desde el inicio.

El respaldo futbolístico pese a la mano dura

Más allá de la firmeza de sus declaraciones, Mourinho también dedicó palabras de elogio hacia Vinicius Junior y destacó la notable evolución futbolística que viene mostrando en sus últimas presentaciones.

El entrenador resaltó el compromiso colectivo del brasileño tras haber cumplido una suspensión en el torneo local y regresar con gol en la reciente goleada europea frente al PSV Eindhoven.

¿PODRÁ VINICIUS IMPONERSE Y SER TITULAR? ?



?? ATENCIÓN a la declaración de Mourinho cuando fue consultado por el futbolista brasileño. pic.twitter.com/sidsjTn5cv — DSPORTS (@DSports) November 27, 2026

El estratega valoró especialmente el estrecho vínculo que el delantero ha construido dentro del grupo, considerando que el respaldo del vestidor resultó fundamental para superar las críticas recibidas semanas atrás.

Para el técnico portugués, el hecho de que el futbolista inicie un encuentro en el campo o en el banquillo pasa a segundo plano frente al objetivo común de sumar victorias.

Asimismo, Mourinho rechazó tajantemente que exista una rivalidad negativa entre Vinicius y Yan Diomande por ocupar un sitio en el ataque blanco, asegurando que ambos reman hacia el mismo puerto.

? MOURINHO : « SI VINI EST CONTRARIÉ D’ÊTRE SUR LE BANC, C’EST SON PROBLÈME, PAS LE MIEN. »



José Mourinho remet les choses au clair : aucune place de titulaire n’est garantie, même pour Vini, Mbappé ou Bellingham. ?



Vinicius a retrouvé le chemin des filets avec le Real? pic.twitter.com/W3eate8aNe — Foot Mercato (@footmercato) November 27, 2026

El entrenador presumió la armonía interna lograda durante sus primeros cinco meses de gestión y cerró la puerta a cualquier salida o fichaje en el próximo mercado invernal.

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