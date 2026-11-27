La visa que permitió a Melania Trump encaminarse hacia la residencia permanente en Estados Unidos ahora se ha convertido en un camino mucho más difícil para científicos, artistas, deportistas y empresarios extranjeros. Bajo el segundo gobierno de Donald Trump, las aprobaciones de este permiso migratorio se han desplomado y cada vez más profesionales con trayectorias destacadas reciben una negativa.

Se trata de la visa EB-1A, una de las categorías más prestigiosas de inmigración legal en Estados Unidos, reservada para personas que demuestran habilidades extraordinarias en áreas como ciencia, educación, negocios, artes y deportes.

De acuerdo con The Washington Post, la tasa de aprobación pasó del 75% durante los últimos meses del gobierno de Joe Biden a apenas el 32% a mediados de 2026. El cambio encendió las alarmas entre abogados y organizaciones que advierten sobre las consecuencias para la capacidad del país de atraer talento internacional.

La visa de Melania ahora es más difícil

La EB-1A forma parte del programa EB-1, mediante el cual Melania Trump obtuvo una visa en 2001, cuando trabajaba como modelo profesional. Aquella autorización le abrió el camino hacia la residencia permanente y, posteriormente, le permitió patrocinar a sus padres eslovenos para que también obtuvieran la residencia legal.

Ahora, profesionales de distintos sectores están encontrando obstáculos que antes no enfrentaban. Deportistas, investigadores, periodistas, artistas y emprendedores tecnológicos han recibido rechazos pese a presentar antecedentes que, según sus abogados, habrían sido suficientes para conseguir la aprobación en años anteriores.

Las cifras también reflejan el retroceso. Durante los primeros tres trimestres del año fiscal 2026, alrededor de 5,200 personas consiguieron esta visa, frente a casi 8,900 en el mismo periodo del año fiscal 2024.

Trump aumenta el escrutinio migratorio

El proceso contempla una evaluación de dos etapas. Primero, el solicitante debe cumplir al menos tres de diez criterios establecidos o demostrar un logro excepcional, como ganar una medalla olímpica o un premio Óscar. Después, un funcionario realiza una valoración final de los méritos de la candidatura.

Precisamente en esa segunda revisión se estarían concentrando muchos de los rechazos, según abogados de inmigración consultados en el reporte.

“Se ha vuelto mucho más subjetivo”, señaló Rachel Baskin, abogada que representa a clientes del sector artístico y del entretenimiento.

La administración Trump no ha confirmado que exista una orden para restringir específicamente esta categoría, pero su política general de endurecimiento de la inmigración legal ha acompañado el descenso de las aprobaciones.

Emprendedores tecnológicos también están en la mira

El endurecimiento también está golpeando al sector tecnológico, incluso cuando Trump ha defendido la necesidad de impulsar el crecimiento y la innovación en Estados Unidos.

Uno de los casos citados por el diario es el de un empresario que había conseguido más de 60 millones de dólares en financiamiento, vendido compañías y acumulado alrededor de 20 artículos de prensa sobre su trayectoria. Pese a esos antecedentes, su solicitud fue rechazada.

Además, la firma de análisis migratorio Lawfully estima que la aprobación podría caer todavía más, hasta aproximadamente el 27% durante el último trimestre del año fiscal 2026.

Los especialistas también señalan que el aumento de solicitudes débiles, el uso de documentos elaborados con inteligencia artificial y la falta de personal experimentado en las oficinas migratorias podrían estar contribuyendo al problema.

El resultado es una visa que, aunque sigue siendo una de las principales puertas para que el talento internacional consiga la residencia permanente, se ha vuelto mucho menos predecible. Para los profesionales extranjeros, demostrar que son extraordinarios ya no parece suficiente.

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