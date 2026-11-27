La Selección Mexicana Sub 17 cerró la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar con un trabado empate sin goles ante Venezuela, resultado que no le alcanzó para mantener el paso perfecto, pero sí para asegurar el liderato del sector K.

Con esta igualada, el conjunto dirigido por Jürgen Castañeda terminó invicto y con su portería intacta, ganándose un auténtico choque de alto voltaje frente a Argentina en los dieciseisavos de final.

¡Gran Fase de Grupos para México en el Mundial Sub-17! ???

? Se fue invicto

? Cinco goles a favor

? CERO goles en contra

? Dos victorias

? Un empate

? PRIMERO de grupo



No fue paso perfecto, pero sin duda, tienen el potencial para competir contra cualquier selección pic.twitter.com/XHVrjE7xmO — MedioTiempo (@mediotiempo) November 27, 2026

El compromiso disputado en el complejo deportivo Aspire Zone de Doha arrancó con una escuadra venezolana decidida a arrebatarle la cima al cuadro azteca.

Durante los primeros quince minutos, el guardameta José Corona tuvo que emplearse a fondo para contener un par de peligrosos disparos de media distancia de Marco Riera y Ángel Mota que amenazaban con abrir la pizarra.

Con el paso de los minutos, el Tricolor logró sacudirse el dominio sudamericano, aunque sufrió un duro golpe anímico tras la salida en camilla del zaguero Adonai Valdez por un fuerte choque accidental con su compañero Da’vian Kimbrough.

Antes del descanso, Saulo Tejeda cayó dentro del área rival reclamando un pisotón, pero tras revisar la acción con la tarjeta morada en el monitor, el silbante decidió no señalar la pena máxima.

Un choque de trenes en la ronda de eliminación directa

Para la parte complementaria, ambos combinados priorizaron el orden defensivo y las oportunidades claras frente a los arcos escasearon considerablemente.

México apostó por el control de la posesión mediante el despliegue de su capitán André Godínez y los intentos ofensivos de Gerson Gutiérrez, quien exigió al arquero vinotinto con un remate de cabeza al minuto setenta y cuatro.

En la recta final del cotejo volvió a encenderse la polémica cuando el banquillo venezolano solicitó la revisión del videoarbitraje por una supuesta agresión de Godínez sobre Mota.

? México Sub-17 cierra invicto y líder del Grupo K en el Mundial de Qatar 2026



?? La Selección Mexicana Sub-17 empató 0-0 ante Venezuela en el cierre de la Fase de Grupos y aseguró el primer lugar del Grupo K con siete puntos, tras sus triunfos 1-0 sobre Rumania y 4-0 frente a? pic.twitter.com/68eLqhuBb6 — CódigoQro (@CodigoQro) November 27, 2026

Sin embargo, el árbitro central determinó que no existió intención de golpear y permitió que el duelo concluyera sin anotaciones, resultado que dejó a ambos equipos con siete unidades, pero favoreció a los mexicanos por su mejor diferencia de goles.

Tras superar sin rasguños a Rumania, golear a Camerún e igualar con Venezuela, el representativo nacional afrontará ahora una prueba de fuego este próximo lunes treinta de noviembre.

El duelo ante la Albiceleste revivirá una intensa rivalidad mundialista en instancias definitivas, donde ya no existe margen de error, pues cualquier empate en tiempo regular se definirá directamente desde el manchón penal.

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