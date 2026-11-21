La Selección Nacional de México Sub 17 debutó con el pie derecho en la Copa del Mundo de Qatar al imponerse por la mínima diferencia ante Rumania, en un duelo donde el equipo mexicano fue de menos a más para terminar imponiéndose en el duelo de mayor nerviosismo y adrenalina por ser el debut de la oncena azteca.

Con este triunfo en el arranque del Grupo K, los jóvenes dirigidos por Jurgen Castañeda buscan emular las inolvidables hazañas del fútbol base mexicano en los últimos 22 años, cuando los campeonatos mundiales de la categoría pusieron el nombre del país en lo más alto del balompié internacional.

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The first goal of our National Team in the 2026 FIFA U-17 World Cup in Qatar. ?



The scorer: Adán Sánchez ???



?? 1-0 ??#HagamosQueSuceda #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/IbbwoMfQJY — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 21, 2026

El antecedente inmediato invita a soñar en grande, pues en las dos ocasiones que México levantó el trofeo de campeón mundial en este lapso, también arrancó ganando su primer compromiso.

En la edición de Perú 2005, el combinado nacional debutó venciendo 2-0 a Uruguay antes de coronarse ante Brasil, mientras que en México 2011 inició el camino al título derrotando 3-1 a Corea del Norte en Morelia.

El conjunto tricolor vino de menos a más sobre el césped catarí, pues durante la primera mitad le costó trabajo imponer condiciones ante un cuadro europeo muy ordenado.

Los primeros cuarenta y cinco minutos resultaron sumamente parejos y con escasas emociones en las porterías, dejando toda la pólvora guardada para la parte complementaria, donde el equipo azteca sacó a relucir su mejor versión futbolística.

Para el segundo tiempo, México tomó la batuta del encuentro y comenzó a tejer jugadas de verdadero peligro en el área rival. La recompensa llegó al minuto 54 gracias a una brillante acción individual de Da’vian Kimbrough, quien se quitó rivales de encima con gran desparpajo para cederle el balón a Adán Sánchez, encargado de definir con un disparo cruzado que dejó sin oportunidad al guardameta rumano.

Tras abrir el marcador, el equipo mexicano manejó los tiempos del partido con mucha madurez y estuvo cerca de firmar el segundo tanto que le habría dado el liderato del sector por diferencia de goles.

El único susto en la cabaña nacional ocurrió cuando tomaron adelantado al arquero Jesús Corona, hijo del histórico Chuy Corona, quien reaccionó de forma providencial sobre la línea del área en una jugada apretada que el VAR revisó y dio por válida al confirmar que no tocó el esférico con las manos fuera de su zona.

Mexico get their #U17WC started with a win! ?? pic.twitter.com/0JnxcfBTXt — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2026

Con los primeros tres puntos en la bolsa, el combinado azteca ya tiene la mira puesta en su segundo compromiso de la fase de grupos. El próximo martes México se medirá ante Camerún, escuadra que llega herida tras caer por marcador de 2-1 frente a Venezuela en su presentación, dejando el escenario listo para que el Tricolor busque amarrar su boleto a la siguiente ronda antes de cerrar contra la Vinotinto.

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