Estados Unidos abandona el Mundial Sub 17 de Qatar por motivos de seguridad a ocho días del arranque

La selección de Estados Unidos protagonizó un auténtico bombazo en el futbol internacional al anunciar su retiro oficial del Mundial Sub 17 de Qatar a tan solo ocho días de que ruede el balón en Doha. A través de una comunicación interna dirigida a sus futbolistas y cuerpo técnico, US Soccer informó la cancelación inmediata tanto de su concentración previa como de su participación en la justa mundialista que arrancará el próximo 19 de noviembre.

La drástica determinación del organismo rector del balompié estadounidense obedece estrictamente a preocupaciones por la integridad física de toda su delegación. De acuerdo con una carta divulgada por la agencia AFP, la federación basó su postura en la alerta de viaje de nivel 3 emitida por el Departamento de Estado para territorio catarí, la cual exhorta a los ciudadanos norteamericanos a reconsiderar sus traslados hacia esa región debido al latente riesgo de conflicto armado en Oriente Próximo.

??? ¡Estados Unidos se baja del Mundial Sub-17 de Qatar! La selección estadounidense decidió retirarse del torneo por motivos de seguridad, en medio de una situación que ha impactado otros eventos deportivos.

¿Qué está pasando? Te contamos los detalles.https://t.co/tcZjXmUnRF — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) November 11, 2026

En el documento enviado a los jóvenes seleccionados, los directivos expresaron su orgullo por la preparación realizada hasta el momento, pero subrayaron que el bienestar de los jugadores y el personal siempre representará su máxima prioridad. Ante las directrices vigentes para los empleados gubernamentales y el personal diplomático en la zona, la federación determinó que no existen las condiciones óptimas para competir en el certamen.

NO VAN AL MUNDIAL ???



Este fue el mensaje que U.S. Soccer envió a la Selección Sub-17 de Estados Unidos para informarles que no podrán participar en el Mundial de la categoría debido a la situación política y a las condiciones de seguridad ????



Una decisión que deja al? pic.twitter.com/KcP5ZiFZOJ — AS USA Latino (@US_diarioas) November 11, 2026

Esta baja de última hora podría salirle bastante cara a la Federación de Futbol de Estados Unidos en el plano administrativo y económico. Según reportes del diario británico The Guardian, la FIFA fue notificada formalmente este miércoles sobre la renuncia, lo que activa el reglamento disciplinario del organismo rector del futbol mundial, el cual establece una multa económica de 20 mil francos suizos, equivalentes a unos 24 mil dólares, para cualquier selección clasificada que abandone una competencia dentro de los 30 días previos a su inauguración.

La tensión geopolítica que sacude a Oriente Próximo desde el pasado mes de febrero ya ha cobrado varias facturas importantes en el calendario deportivo internacional. Antes de esta sacudida en el futbol juvenil, la crisis en la región obligó a aplazar casi un año la disputa de la Copa Asiática de 2027 y provocó la cancelación definitiva del Gran Premio de Fórmula 1 en Yeda.

GRAVE SITUACIÓN



Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 por motivos de seguridadhttps://t.co/UCf3nss2WP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 11, 2026

Por lo pronto, el comité organizador mantiene firme el inicio de la Copa del Mundo Sub 17 para este 19 de noviembre en Doha con el formato expandido de 48 selecciones. La repentina salida del cuadro de las barras y las estrellas, que contaba con varias promesas de la MLS y del futbol europeo, deja un hueco inesperado en el Grupo J, sector donde ya esperaban rival los combinados de Montenegro, Argelia y Chile.

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