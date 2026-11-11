La selección mexicana Sub 17 recurre a joyas del extranjero para disputar el Mundial de Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub 17 voltea hacia el extranjero para armar un plantel competitivo rumbo al Mundial de Qatar 2026, que arrancará el próximo 19 de noviembre. Ante la evidente escasez de talento en las fuerzas básicas del balompié nacional, el alto mando de las selecciones menores encabezadas por el director deportivo Andrés Lillini salió a buscar futbolistas con sangre azteca fuera de nuestras fronteras para apuntalar la convocatoria final del técnico Jurgen Castañeda.

Entre los nombres que más llaman la atención en esta lista definitiva aparecen el delantero poblano Saulo Tejeda y el atacante Da’Vian Kimbrough, dos joyas que se forman lejos de la Liga MX. Aunque ambos futbolistas todavía resultan desconocidos para el gran público en territorio mexicano, los directivos apostaron fuerte por su calidad con la misión de integrar un arsenal de respeto a ocho días de que ruede el balón en Doha.

El Tri calling ???



Da’vian Kimbrough has been called up by Mexico for the 2026 FIFA U-17 World Cup in Qatar! pic.twitter.com/RGtFgpAL7c — North Texas SC (@northtexasSC) November 5, 2026

Saulo Tejeda, originario de Tehuacán, Puebla, llega encendido a la concentración nacional tras debutar en la prestigiosa UEFA Youth League con la camiseta del Dinamo Zagreb de Croacia. Con apenas 16 años de edad, el atacante mexicano ingresó al minuto 70 en la escandalosa goleada de 7-0 sobre el Qarabag de Azerbaiyán, resultado que selló el boleto del conjunto croata a la tercera ronda de la Ruta de los Campeones Nacionales, fase en la que no podrá participar frente al Benfica debido a su compromiso mundialista con el Tricolor.

Por su parte, la inclusión de Da’Vian Kimbrough representa uno de los mayores aciertos en la gestión de visorías de Andrés Lillini, quien logró convencer al artillero del FC Dallas para defender la playera verde por encima de Estados Unidos. Nacido el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, el joven delantero pasó a la historia al convertirse en el futbolista profesional más joven en debutar en el país vecino con apenas 13 años, siete meses y 13 días, y curiosamente posee tres nacionalidades, por lo que en la fase de grupos enfrentará a Camerún, tierra natal de su padre.

Además de Tejeda y Kimbrough, la legión foránea en la lista de 21 futbolistas se complementa con el guardameta Marcelo Avalos de los San Jose Earthquakes, el mediocampista Jonathan de la Fuente de Colorado Rapids y el delantero Matthew Arana del Houston Dynamo. En cuanto a la base del futbol local, el Club Monterrey aporta tres elementos, mientras que América, Chivas, León y Tijuana colaboran con dos jugadores cada uno para redondear el grupo.

Convocatoria completa de México para el Mundial Sub 17 Qatar 2026

Porteros: José Miguel Corona (Club Tijuana), Marcelo Avalos (SJ Earthquakes) y Johan Mirchen Cuenca (Tigres UANL).

José Miguel Corona (Club Tijuana), Marcelo Avalos (SJ Earthquakes) y Johan Mirchen Cuenca (Tigres UANL). Defensas: Alan Adair Hernández (Club León), Dylan Asael Martínez (Club Necaxa), Andre Godinez (CD Guadalajara), Adonai Valdez (Club América), Miguel de Jesús Rivera (Club América), Gerson Abiu Gutiérrez (CD Guadalajara) y Álvaro Velázquez (CF Monterrey).

Alan Adair Hernández (Club León), Dylan Asael Martínez (Club Necaxa), Andre Godinez (CD Guadalajara), Adonai Valdez (Club América), Miguel de Jesús Rivera (Club América), Gerson Abiu Gutiérrez (CD Guadalajara) y Álvaro Velázquez (CF Monterrey). Mediocampistas: Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids), Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro FC), Edy Alan Lugo (CF Monterrey), Alberto Santiago Cisneros (Club León), Ángel Adrián Reyes (Atlético de San Luis) y Jesús David Orduño (Club Tijuana).

Jonathan de la Fuente (Colorado Rapids), Juan Carlos Martínez Jr. (Querétaro FC), Edy Alan Lugo (CF Monterrey), Alberto Santiago Cisneros (Club León), Ángel Adrián Reyes (Atlético de San Luis) y Jesús David Orduño (Club Tijuana). Delanteros: Fernando Ruiz (Toluca FC), Adán Sánchez (CF Monterrey), Matthew Arana (Houston Dynamo FC), Da’Vian Jaleel Kimbrough (FC Dallas) y Saulo Tejeda (GNK Dinamo Zagreb).

Calendario de México en Qatar 2026

?? Un poblano en el MUNDIAL Sub-17.



?? Oriundo de Tehuacán, Saulo Tejeda jugará con @miseleccionmx Sub-17 en Catar. pic.twitter.com/M2TiyWMwPP — GRADA (@somosgrada) November 11, 2026

Como parte de su recta final de preparación en Dubái, el conjunto dirigido por Jurgen Castañeda sostuvo un primer duelo amistoso frente a Australia el 10 de noviembre y cerrará sus ensayos contra Costa de Marfil este sábado 14, antes de viajar el 17 de noviembre hacia territorio catarí.

21 de noviembre: México vs. Rumania (9:30 horas, tiempo del centro de México).

México vs. Rumania (9:30 horas, tiempo del centro de México). 24 de noviembre: México vs. Camerún (7:30 horas, tiempo del centro de México).

México vs. Camerún (7:30 horas, tiempo del centro de México). 27 de noviembre: México vs. Venezuela (10:00 horas, tiempo del centro de México).

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