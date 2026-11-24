La Selección Mexicana Sub 17 sacudió los fantasmas que suelen aparecer ante los conjuntos africanos y firmó una goleada de 4-0 sobre Camerún, resultado con el que amarró su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo FIFA Qatar 2026.

Durante la primera mitad en la cancha de la Aspire Zone en Doha, los pupilos de Jürgen Castañeda batallaron para descifrar el cerrojo físico de los Leones Indomables, quienes incluso pusieron a temblar la zaga tricolor con llegadas de peligro.

#Sub17 | ¡Gerson Gutiérrez con un doblete! ???



Primera vez que nuestra Selección le anota tres o más goles a un rival africano en Mundial Sub-17. ?



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El timonel mexicano leyó perfecto el libreto en el vestidor y mandó tres cambios de golpe para el complemento, dándole ingreso a Ángel Reyes, Matthew Arana y a Gerson Gutiérrez, ajuste que le cambió por completo el rostro al conjunto nacional.

Apenas al minuto 51, el lateral izquierdo Miguel Rivera prendió un zapatazo letal tras un tiro de esquina cobrado por Juan Martínez, rompiendo el cero y desatando el carnaval ofensivo del cuadro azteca sobre el césped catarí.

Camerún no terminaba de asimilar el golpe cuando Adán Sánchez se metió al área y provocó una falta que el árbitro Mathias De Armas ratificó tras revisar el videoarbitraje, permitiendo que el propio delantero de Rayados cobrara cruzado para el 2-0 al 57.

Con la ventaja en la bolsa, los jóvenes mexicanos tomaron el control total de la pelota y obligaron al rival a adelantar líneas, dejando espacios enormes que el ataque tricolor aprovechó a base de velocidad y toque de primera intención.

El cuadro africano tuvo una oportunidad inmejorable para meterse al partido al minuto 70 en un mano a mano de Bassirou Nkoto, pero el guardameta Marcelo Ávalos achicó con valentía y bajó la cortina para mantener intacta su portería.

La sentencia llegó al minuto 74 gracias al olfato goleador de Gerson Gutiérrez, quien estuvo atento dentro del área chica para mandar al fondo un rebote en el poste tras un vistoso remate de tacón de Adán Sánchez, que fue el mejor jugador de la selección azteca.

Ya con unos Leones Indomables entregados y sin brújula, Alberto Cisneros desbordó por la banda derecha al 80 para servir una diagonal precisa que Gerson Gutiérrez empujó en el segundo poste, sellando su doblete y el 4-0 definitivo.

Bajo la mirada de Gianni Infantino y del histórico arquero Jesús Corona en las tribunas, el Tri juvenil demostró que tiene pegada y variantes de sobra para competirle de tú a tú a cualquiera en esta justa mundialista.

Con seis unidades cosechadas tras vencer previamente a Rumania y despachar a Camerún, la escuadra de Jürgen Castañeda cerrará la fase de grupos este viernes frente a Venezuela, duelo donde un empate le bastará para quedarse con el liderato del Grupo K.

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