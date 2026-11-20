El mediocampista de Chivas, Omar Govea, salió en defensa de Armando León tras la polémica generada por su convocatoria sin minutos en la Selección Mexicana, y de paso respaldó a su compañero Raúl Rangel ante los cuestionamientos por sus recientes errores bajo los tres palos.

El volante rojiblanco tomó el papel de abogado defensor para cuestionar duramente tanto el manejo mediático sobre el delantero del NK Osijek de Croacia como la presión excesiva que recibe el guardameta del Guadalajara después de su participación mundialista.

?"SE ME HIZO UNA FALTA DE RESPETO CÓMO SE MANEJÓ EL CASO DE ARMANDO LEÓN"



Omar Govea es contundente, defiende al ariete mexicano y le manda un mensaje pic.twitter.com/5m1u4XJBqx — Claro Sports (@ClaroSports) November 20, 2026

Durante la pasada fecha FIFA, el atacante que milita en el balompié europeo viajó desde el Viejo Continente bajo el mando del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez, pero se quedó en la banca sin ver acción en los 2 partidos disputados frente a Jamaica.

Lo extraño de los reclamos de Govea contra el cuerpo técnico nacional es que únicamente abogó por la inactividad de Armando León, pasando por alto que futbolistas de jerarquía como Obed Vargas del Atlético de Madrid o Alex Padilla del Athletic Club también se quedaron sin jugar.

A esa lista de elementos borrados en la convocatoria se sumaron Erick Sánchez e Isaías Violante del América, además de Óscar García del León y Diego Campillo de Chivas, quienes tampoco tuvieron minutos en la cancha, sin que nadie alzara la voz porque forman parte de las reglas naturales del juego.

A raíz de esa situación, surgieron versiones periodísticas que señalaban que el futbolista tenía un perfil bajo dentro del grupo, comentario que desató la molestia de Govea al considerarlo injusto para alguien que lucha por abrirse paso lejos de casa.

“Se me hizo una falta de respeto total el comentario que se hizo sobre el chico. Sobre todo porque se mencionó como un ‘me dijeron’ que el chico tenía un perfil bajo. Más aún cuando eres alguien que es encargado de dar noticias”, declaró el mediocampista rojiblanco.

Con experiencia propia en el futbol del extranjero, Govea aplaudió la valentía de Armando León por abandonar su zona de confort en México para picar piedra en una liga europea y ganarse a pulso su llamado al conjunto nacional.

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?? “No bajes los brazos, que no te cause ruido esta nota que se hizo con una total falta de respeto hacia ti”



Omar Govea habló sobre la información que compartió Gibrán Araige sobre Armando León. ?



?: @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/PuNfPiosSW — MedioTiempo (@mediotiempo) November 20, 2026

“Yo sinceramente no conozco su perfil de juego. Sé que le está yendo muy bien en Croacia. Yo aplaudo al jugador mexicano que va a buscarse su futuro, a picar piedra con tal de tener ese éxito, esa gloria deportiva. Muy bien, Armando, te felicito. No bajes los brazos”, expresó.

El futbolista del Rebaño Sagrado insistió en que el mérito de salir del país debe valorarse mucho más, en lugar de minimizar el esfuerzo de los jugadores que arriesgan su carrera deportiva en busca de trascender en el extranjero.

“A mí me encanta que salgan los mexicanos; me tocó a mí estar allá y yo por eso lo valoro, porque no es cosa fácil. Y yo sé que Armando seguramente batalló para estar en donde está, para llegar a donde llegó, a selección, a tener esa oportunidad”, añadió.

En la misma intervención, Omar Govea también aprovechó para blindar a su compañero de vestidor, Raúl Rangel, quien ha sido blanco de severos señalamientos por algunas equivocaciones recientes defendiendo la portería del Tricolor.

Para el mediocampista tapatío, las críticas contra el guardameta tienen un trasfondo mediático por vestir la camiseta de uno de los clubes más populares del futbol mexicano, situación que magnifica cualquier fallo dentro del terreno de juego.

“Yo creo que muchos de nosotros creemos que ‘Tala’ es el mejor portero de México. Me parece que un error lo comete cualquiera. Sí pienso que se le carga la mano a ‘Tala’ por estar en el club en donde llama la atención que sea de Chivas y eso genera más ruido”, sentenció.

"EL MEXICANO ES CHINGÓN EN DONDE SEA" ???



Omar Govea habló en conferencia de prensa y respalda totalmente a Armando León, delantero del NK Osijek que fue cuestionado en la Fecha FIFA



Sabe que estar en Europa y salir de la 'zona de confort' del futbol mexicano no es fácil, por? pic.twitter.com/4V5IU9ztfB — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 20, 2026

Finalmente, Govea recalcó que el arquero rojiblanco ha respondido con creces en los momentos de mayor exigencia, tanto con respecto a los clubes como en sus llamados internacionales, reafirmando su respaldo total hacia su compañero.

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