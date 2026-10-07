El portero Raúl Rangel minimiza las duras críticas por la goleada ante Estados Unidos

El guardameta Raúl Rangel rompió el silencio a su llegada a la Perla Tapatía, tras quedar envuelto en el ojo del huracán por los costosos errores que cometió en la derrota de la selección mexicana frente a Estados Unidos. El Tala aseguró, de manera tajante, que se ha hecho mucho más drama del que realmente merece la situación.

El portero de las Chivas de Guadalajara reaccionó con calma ante las ácidas críticas de un sector de la prensa, el cual afirma que su nivel actual no le da para ser el titular indiscutible del Tricolor. El canterano rojiblanco minimizó los dos osos que terminaron en anotaciones del conjunto de las barras y las estrellas.

TRI ???



El 'Tala' Rangel ya le dio vuelta a la página.



"Todos nos hemos equivocado"



Tiene el respaldo de Rafa Márquez. pic.twitter.com/l45duYMRhr — Alejandro Orvañanos ?? (@ale_orvananos) October 7, 2026

Lejos de engancharse o profundizar en las jugadas que mancharon su etiqueta de arquero confiable, ganada en la pasada Copa del Mundo, el Tala consideró desproporcionada la reacción de los analistas. Para el juvenil, equivocarse bajo los tres postes es simplemente parte de la profesión y de la vida misma.

La sacudida de tres por cero ante el acérrimo rival de la zona significó, además, el primer dolor de cabeza y descalabro en la nueva era de Rafael Márquez como timonel nacional. En la primera mitad, Rangel soltó un balón que regaló el primer gol, mientras que en el complemento regaló otra contra que liquidó el juego.

La concentración de octubre fue una auténtica pesadilla estadística para el cancerbero tapatío. Rangel completó dos partidos como inicialista, uno ante Colombia y otro contra los estadounidenses, recibiendo un total de cuatro anotaciones, una cifra mayor a la que permitió en sus cinco apariciones mundialistas.

A pesar de los abucheos digitales, el técnico Rafael Márquez evitó crucificar públicamente a su guardameta y le brindó un espaldarazo total tras el silbatazo final. El estratega michoacano confesó que el propio futbolista se acercó al cuerpo técnico para revisar los videos, reconocer el mal día y buscar una pronta mejora.

TALA RANGEL ASEGURA QUE SE HACE ESCÁNDALO CON SUS ERRORES?



Las reacciones del portero de Chivas, tras regresar de Selección Mexicana a Guadalajara.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/V9XaQcCB8v — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 7, 2026

El Tala agradeció el valioso voto de confianza de su entrenador, justo antes de romper filas y concentrarse en el torneo local con el Rebaño Sagrado. Rangel no vio acción en el último choque amistoso frente a la escuadra de Chile, por lo que su amargo pasaje en territorio norteamericano cerró su participación en esta Fecha FIFA.

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