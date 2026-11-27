Oussama Idrissi acapara todos los reflectores en la Liguilla tras ver la tarjeta roja en la victoria de Pachuca sobre Chivas, pero en la directiva hidalguense aseguran tener un as bajo la manga para apelar su castigo ante la Comisión Disciplinaria y tenerlo de vuelta en la cancha este domingo en el Estadio Akron.

La estrategia del conjunto de la Bella Airosa apunta directamente a demostrar una evidente disparidad de criterios por parte del silbante Fernando Hernández Gómez, quien siguió de cerca al atacante marroquí durante la celebración de su segundo tanto en tiempo de compensación antes de mostrarle la segunda amonestación.

La cédula arbitral reportó que la provocación de Oussama Idrissi fue para Efraín Álvarez, quien estaba en la banca tras ser relevado a los 61’. pic.twitter.com/h1ai27zei1 — San Cadilla (@SanCadilla) November 27, 2026

Para sustentar su inconformidad en la mesa, los Tuzos presentarán como prueba clave los videos que circulan en redes sociales, donde se observa al futbolista rojiblanco Efraín Álvarez encarando e insultando verbalmente al jugador europeo justo frente al juez central sin recibir ningún tipo de sanción preventiva.

El cuerpo legal del cuadro hidalguense sostiene que la provocación surgió desde el banquillo tapatío y que el nazareno decidió medir con distinta vara una acción determinante para el rumbo de la eliminatoria, dejando en desventaja al equipo dirigido por Benjamín Mora de cara al compromiso definitivo en territorio jalisciense.

Del cielo al infierno ??



?? Oussama Idrissi se manda un auténtico golazo, se burla de alguien de la banca de Chivas en la cara del 'Curro' Hernández y le muestra la segunda tarjeta amarilla ??? pic.twitter.com/fkapgLh3oB — AS México (@ASMexico) November 27, 2026

Sin embargo, el panorama reglamentario luce sumamente complicado para las aspiraciones de Pachuca, ya que en la cédula arbitral quedó asentado que Idrissi se dirigió hacia la banca del Rebaño Sagrado para lanzar insultos directos contra Álvarez, quien ya había abandonado el terreno de juego tras ser sustituido.

De acuerdo con los reportes sobre el informe del silbante, la diferencia crucial radica en que el jugador del Guadalajara acató de inmediato la advertencia del árbitro para calmar los ánimos, mientras que el delantero de los Tuzos ignoró hasta en tres ocasiones la indicación de regresar al medio campo para reanudar las acciones.

A pesar de este obstáculo en el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, la cúpula tuza confía en que las tomas televisivas y el análisis de la secuencia completa permitan echar atrás el cartón preventivo, pues consideran que el marroquí es la pieza fundamental en el esquema ofensivo para defender la ventaja de 2-1.

La expulsión de Oussama Idrissi sigue dando de qué hablar. ?? Un aficionado del América señaló a Efraín Álvarez y cuestionó que el jugador de Chivas no recibiera ninguna sanción por sus supuestas provocaciones. ¿Fue injusta la decisión arbitral? ?#Chivas #Pachuca? pic.twitter.com/3T5N00uhKn — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) November 28, 2026

Por su parte, el técnico Benjamín Mora ha optado por mantener la calma en el vestidor y trabajar en las variantes tácticas por si la resolución no favorece a su escuadra, sabiendo que el Rebaño Sagrado saldrá a imponer condiciones desde el silbatazo inicial en busca del gol que les dé el boleto a las semifinales.

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