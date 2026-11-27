La diarrea y dolor en el pecho son molestias que no suelen coincidir, por lo que puede ser desconcertante experimentar ambas molestias. Sin embargo, algunas enfermedades y respuestas del organismo podrían provocar su aparición.

Aunque no significa necesariamente que estés sufriendo un problema grave, es vital prestar atención al tipo dolor de pecho. En los casos más graves puede ser una manifestación de un infarto u otra emergencia médica, por lo que nunca debe ignorarse.

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¿Por qué tengo diarrea y dolor en el pecho al mismo tiempo?

La Supriya Rao, gastroenteróloga de Tufts Medicine, explica que existen algunas condiciones capaces de provocar ambos síntomas. Entre las posibles causas se encuentran:

Ansiedad: los episodios de ansiedad pueden generar palpitaciones, presión en el pecho y alteraciones digestivas. La respuesta del organismo al estrés también puede acelerar la actividad intestinal y ocasionar cólicos, náuseas y diarrea.

los episodios de ansiedad pueden generar palpitaciones, presión en el pecho y alteraciones digestivas. La respuesta del organismo al estrés también puede acelerar la actividad intestinal y ocasionar cólicos, náuseas y diarrea. Síndrome del intestino irritable (SII): este trastorno puede provocar dolor abdominal, gases, hinchazón, estreñimiento y diarrea. Algunas personas también experimentan molestias en el pecho debido a una mayor sensibilidad de los nervios del esófago.

este trastorno puede provocar dolor abdominal, gases, hinchazón, estreñimiento y diarrea. Algunas personas también experimentan molestias en el pecho debido a una mayor sensibilidad de los nervios del esófago. Enfermedad de Whipple: es una infección bacteriana poco frecuente que puede afectar el aparato digestivo y otros órganos, incluido el corazón. Puede provocar diarrea persistente, fiebre, dolor abdominal y pérdida de peso. Cuando existe afectación cardíaca, pueden aparecer complicaciones cardiovasculares.

es una infección bacteriana poco frecuente que puede afectar el aparato digestivo y otros órganos, incluido el corazón. Puede provocar diarrea persistente, fiebre, dolor abdominal y pérdida de peso. Cuando existe afectación cardíaca, pueden aparecer complicaciones cardiovasculares. Infecciones gastrointestinales y COVID-19: una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria pueden causar diarrea, vómitos y dolor abdominal. El COVID-19 también puede producir síntomas digestivos y, en determinados casos, molestias torácicas.

¿La diarrea y el dolor de pecho pueden indicar un infarto?

Aunque la diarrea no es una manifestación característica de un infarto, el dolor torácico debe tomarse en serio. Un ataque cardíaco puede producir náuseas, molestias abdominales y síntomas parecidos a una indigestión.

Según la American Heart Association, algunas señales de advertencia son:

Presión, opresión o dolor en el centro del pecho

Molestias que se extienden hacia los brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula

Dificultad para respirar

Sudoración fría, mareos o desmayos

Náuseas y sensación de indigestión

¿Y cuándo debes acudir a urgencias?

Si tienes dolor de pecho repentino, intenso, inexplicable o persistente durante varios minutos, llama al 911 en Estados Unidos. Hazlo especialmente si aparece junto con dificultad para respirar, sudoración fría, desmayos o molestias que se extienden hacia otras partes del cuerpo.

La diarrea también requiere atención médica cuando aparecen señales de deshidratación, sangre en las heces, fiebre alta, vómitos frecuentes o dolor abdominal intenso.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomienda consultar cuando un adulto presenta seis o más evacuaciones líquidas en un día o diarrea durante más de dos días.

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