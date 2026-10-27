5 bocadillos que puedes comer de noche y te ayudan a perder peso

Un bocadillo antes de dormir no representa un problema si se elige correctamente. Lo importante es que sea rico en proteínas y fibra, así favorecerá el mantenimiento muscular, un buen descanso y la saciedad, y a su vez, todo esto contribuye a la pérdida de grasa con el tiempo.

La dietista deportiva certificada Tara Collingwood, autora de Libro de cocina para un vientre plano para principiantes, asegura que a pesar de que ningún alimento quema grasa literalmente de la noche a la mañana, los tentempiés adecuados antes de acostarte tienen beneficios.

“Pueden favorecer la masa muscular, el metabolismo, el control del azúcar en sangre y el sueño, lo que influye en la pérdida de grasa”, asegura la experta, citada por el portal Eat This.

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5 bocadillos nocturnos para quitar el hambre y perder peso

1. Queso cottage con frutos rojos

El queso cottage o requesón ofrece proteínas y puede combinarse con fresas, moras o arándanos para sumar fibra y sabor. “Los frutos rojos aportan fibra y antioxidantes sin exceso de azúcar”, explica Collingwood.

Utiliza fresas de temporada o fruta congelada sin azúcar añadido. También puedes reemplazar el requesón por yogur natural alto en proteínas.

2. Un batido pequeño de proteínas

Un batido preparado con leche o bebida de soja sin azúcar y fresas puede ser una alternativa práctica si prefieres beber algo antes de dormir. Las proteínas contribuyen al mantenimiento muscular, aunque no es imprescindible recurrir a suplementos para obtenerlas.

Si la proteína en polvo resulta cara, prepara el batido con leche, yogur natural y fruta. Revisa las cantidades para evitar añadir azúcar, jarabes u otros ingredientes que incrementen las calorías.

3. Yogur griego con semillas de chía o linaza

El yogur griego natural aporta proteínas que ayudan a mantener los músculos, mientras que las semillas de chía o linaza agregan fibra y grasas saludables. La combinación puede prolongar la sensación de saciedad y reducir las ganas de buscar otros alimentos durante la noche.

Asimismo, las semillas de chía también puedes sustituirlas por linaza molida o avena.

4. Un puñado de frutos secos con proteínas

Las almendras, nueces y cacahuates aportan grasas saludables y algo de fibra. Acompañarlos con un vaso de leche o una porción de yogur ayuda a completar el bocadillo con proteínas, indica Tara Collingwood.

La experta advierte que es importante controlar las porciones, es decir, que sean “pequeñas pero satisfactorias”.

5. Rodajas de manzana con mantequilla de frutos secos

La manzana aporta fibra, mientras que la mantequilla de cacahuate o almendras suma proteínas y grasas insaturadas. Es una combinación saciante, pero conviene controlar la porción porque estas mantequillas concentran calorías.

Collingwood dice que “la fibra de la fruta, junto con las proteínas y las grasas saludables, ayuda a prevenir las bajadas de azúcar nocturnas que pueden interrumpir el sueño y provocar antojos al día siguiente”.

Comer de noche no significa engordar

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), adelgazar depende de mantener hábitos sostenibles y consumir, en conjunto, menos calorías de las que el cuerpo utiliza. Asimismo, el horario no garantiza la pérdida de peso.

Estos bocadillos pueden ayudar si tienes hambre y sustituyen opciones con muchas calorías y pocos nutrientes. La clave es elegir porciones adecuadas y mantener una alimentación equilibrada durante todo el día.

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