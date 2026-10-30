¿Miedo a los fantasmas? Qué es la espectrofobia y cuándo conviene buscar ayuda

La película terminó, pero apagar la luz ya no resulta tan sencillo. Un crujido en el pasillo obliga a prestar atención; una sombra parece distinta de lo que era unos minutos antes. Es una escena posible después de una historia de terror. La diferencia aparece cuando esa inquietud deja de ser pasajera y empieza a decidir dónde se duerme, qué lugares se evitan o si es posible quedarse a solas.

Espectrofobia es un término utilizado para describir el miedo intenso y persistente a los fantasmas o a supuestas presencias sobrenaturales. El nombre, por sí solo, no establece un diagnóstico: hace falta evaluar qué experimenta la persona y cómo afecta su vida.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos —NIMH, por sus siglas en inglés— explica que las fobias implican un temor desproporcionado respecto del peligro real. Quienes las presentan pueden anticipar con angustia una situación, evitarla o soportarla con ansiedad intensa.

Cuándo el miedo deja de ser un susto pasajero

No querer ver una película de terror o sentirse incómodo en una casa desconocida no basta para hablar de una fobia. La pregunta importante es cuánto espacio ocupa ese temor.

Por ejemplo, merece atención si impide descansar, lleva a cancelar actividades o hace que la persona dependa constantemente de compañía para sentirse segura. Son situaciones que conviene describir en una consulta, sin intentar resolverlas únicamente buscando una etiqueta en internet.

Las fobias pueden acompañarse de palpitaciones, temblores, mareo, náuseas y ansiedad intensa, señala el Servicio Nacional de Salud británico, NHS. Su recomendación es consultar cuando los síntomas afectan la vida cotidiana. Estas manifestaciones no permiten, por sí solas, identificar una fobia concreta.

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Por qué puede aparecer este temor

No siempre hay una causa identificable. El NHS explica que algunas fobias pueden relacionarse con experiencias aterradoras o situaciones estresantes, y que también es posible aprender temores del entorno familiar. Eso no permite atribuir el problema de una persona a una película o a un recuerdo sin evaluarla.

En una consulta resulta útil contar cuándo comenzó el miedo, qué lo desencadena, cómo influye en el sueño y qué actividades se han dejado de hacer. Esa descripción aporta más información que afirmar simplemente “tengo espectrofobia”.

También conviene evitar conclusiones apresuradas sobre las creencias de alguien. La evaluación debe centrarse en su experiencia, el malestar y las dificultades que enfrenta.

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Qué tratamientos pueden ayudar

La psicoterapia es el abordaje principal para las fobias, según el NIMH. Entre las opciones con respaldo se encuentra la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a trabajar las interpretaciones y las respuestas asociadas al miedo.

La exposición es una herramienta de ese tratamiento: permite abordar progresivamente situaciones evitadas mediante un plan terapéutico. No consiste en obligar a alguien a pasar un susto ni en sorprenderlo para que “se acostumbre”.

Para acompañar a una persona, puede ser más útil escuchar qué le ocurre que burlarse de su reacción. El NHS advierte que la vergüenza por las respuestas negativas de otros puede aumentar la ansiedad.

Si el temor está alterando el descanso o limitando la autonomía, un profesional de atención primaria puede orientar la consulta y derivar a un especialista en salud mental. El objetivo es recuperar las actividades que el miedo ha ido desplazando.

¿El cerebro puede hacernos sentir que hay fantasmas? Qué explica la sensación de una presencia

Sentir que alguien está detrás de nosotros, aunque no veamos a nadie, puede resultar inquietante. El cerebro puede generar esa sensación de presencia sin que haya otra persona cerca. La experiencia puede sentirse muy real, pero no constituye una prueba de que existan fantasmas.

Un estudio publicado en Current Biology en 2014 exploró este fenómeno mediante un dispositivo robótico. Los participantes realizaban movimientos que un robot reproducía tocándoles la espalda. Al introducir un retraso entre el movimiento y el contacto, los investigadores consiguieron provocar en algunos voluntarios la sensación de que había alguien cerca. El trabajo relacionó esa percepción con una alteración en la integración de señales sobre el movimiento y la posición del cuerpo.

La investigación ofrece una explicación posible para determinadas experiencias de presencia; no permite atribuir todos los relatos a un mismo mecanismo.

Otra situación conocida es la parálisis del sueño, que ocurre al quedarse dormido o al despertar. Durante un episodio, la persona puede sentirse consciente sin poder moverse o hablar y percibir que alguien está en la habitación o que algo la presiona. El NHS explica que estos episodios suelen ser breves y, aunque pueden asustar mucho, generalmente son inofensivos.

También conviene distinguir dos experiencias: temer que aparezca un fantasma y sentir una presencia son cosas diferentes. Para comprender qué ocurre, importa observar cuándo sucede, si coincide con el sueño y cuánto malestar provoca, en lugar de asumir de inmediato una explicación paranormal o un diagnóstico.

Si los episodios se repiten, generan miedo a dormir o afectan el descanso, conviene consultar con un profesional de la salud.

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