El mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del próximo mercado invernal en el fútbol español.

De acuerdo con reportes surgidos desde Sevilla, el Valencia tiene en la mira al exjugador de las Águilas del América por petición expresa de su actual entrenador, Javier Aguirre.

? El Valencia CF se ha interesado en Álvaro Fidalgo



?? Javier Aguirre ha pedido la incorporación del mediocentro, a quien conoce de la selección mexicana



?? El Real Betis, abierto a su venta si recupera la inversión de 1.5M? que hizo hace un año



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El estratega mexicano conoce a la perfección las cualidades futbolísticas del llamado Maguito, pues fue quien le abrió las puertas de la Selección Mexicana tras su naturalización y lo llevó a disputar la pasada Copa del Mundo.

Ahora, en su misión por alejar al conjunto naranjero de la zona de descenso en LaLiga, el Vasco busca reencontrarse con un elemento de toda su confianza.

La operación luce sumamente atractiva para el futbolista de veintinueve años, quien atraviesa un momento complicado en el Real Betis bajo el mando de Manuel Pellegrini.

Desde su aterrizaje en territorio andaluz a principios de año, el volante no ha logrado consolidarse y apenas acumula ciento veintidós minutos repartidos en seis compromisos oficiales sin registrar una sola titularidad.

La postura del Real Betis y el factor económico

La feroz competencia en el mediocampo verdiblanco, donde figuran futbolistas de jerarquía como Isco, Giovani Lo Celso y Pablo Fornals, ha relegado al seleccionado azteca a un papel secundario.

¿ÁLVARO FIDALGO PODRÍA REENCONTRARSE CON JAVIER AGUIRRE? ?



Según reportes desde España de ABC y Diario AS, el técnico habría pedido al Valencia considerar el fichaje del mediocampista para el mercado invernal de 2027. Sin embargo, Fidalgo no sería la primera opción del club y? pic.twitter.com/EW52Vg2GzK — Claro Sports (@ClaroSports) November 27, 2026

Incluso, el exelemento azulcrema llegó a pasar casi un mes completo sin ver actividad en el terreno de juego, situación que lo obliga a buscar una vía de escape urgente.

Según información difundida por el diario español ABC, la directiva del cuadro sevillano estaría abierta a escuchar propuestas para facilitar su salida en enero.

El Betis desembolsó cerca de un millón y medio de euros al América para adelantar su incorporación y firmó un contrato hasta junio de dos mil treinta, por lo que buscaría recuperar al menos esa inversión inicial.



No obstante, el panorama en Mestalla presenta ciertos obstáculos financieros que podrían frenar las negociaciones en las próximas semanas.

¿Fidalgo al Valencia de Javier Aguirre? ???



De acuerdo con el diario ABC de Sevilla, Álvaro Fidalgo sería opción para reforzar al Valencia del 'Vasco' en el mercado de invierno



El 'Maguito' podría tener más minutos con el DT mexicano si este movimiento se llega a concretar? pic.twitter.com/A9igt7igsl — MedioTiempo (@mediotiempo) November 27, 2026

Aunque se anunció una fuerte inyección de capital para el club valenciano, las autoridades españolas aún deben autorizar dichos recursos, limitando su presupuesto invernal y obligando a evaluar alternativas como Erik Lira y Edson Álvarez.

Por ahora no existe una oferta formal sobre la mesa, pero el respaldo total de Aguirre coloca a Fidalgo en una posición privilegiada para cambiar de aires.

Un traslado al Valencia no solo le devolvería el protagonismo perdido en Europa, sino que también resultaría vital para mantenerse firme en el radar del Tricolor rumbo al nuevo ciclo mundialista.

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