Álvaro Fidalgo queda atrapado en el calvario de la banca con el Real Betis en el 2-1 sobre el Málaga

El talentoso mediocampista Álvaro Fidalgo sigue sufriendo las de Caín en el balompié europeo al quedarse completamente congelado en la banca de suplentes durante la apurada victoria del Real Betis por 2-1 sobre la escuadra del Málaga en la undécima jornada del campeonato español.

El conjunto dirigido por el estratega andino Manuel Pellegrini parecía tener una tarde de campo tras las anotaciones de Marc Bartra y Pablo Fornals antes de irse al descanso, pero el descuento de Adrián Niño en la segunda mitad provocó que el timonel chileno amarrara el juego metiendo el camión atrás para asegurar las tres unidades.

Para sorpresa de nadie, Álvaro Fidalgo?? se quedó en la BANCA todo el partido con el Betis??.



En lo que va de temporada, el Maguito solo ha disputado 95 minutos en 5 partidos con los béticos.



Su situación ya es muy preocupante, pero simplemente NO se ha ganado un lugar. https://t.co/l2gSTsf0Z5 pic.twitter.com/lWf0zjTWBv — Daniel Ortega… (@Dany_OrtegaF) October 31, 2026

Esta determinación táctica terminó por sepultar las ilusiones del exjugador de las Águilas del América, quien se perfilaba como el relevo ideal para darle claridad a la media cancha y terminó sufriendo el partido desde el banquillo como un espectador VIP más.

Esta amarga inactividad en el viejo continente enciende de inmediato las alarmas en el balompié nacional y abre el debate sobre el verdadero nivel de los futbolistas aztecas en el extranjero, una situación de claroscuros que figuras históricas como Carlos Hermosillo y referentes de la actualidad como Santiago Giménez siempre han seguido bajo la lupa mediática.

El panorama se torna color de hormiga para el Maguito porque el cuerpo técnico prefirió gastarse los cambios mandando al terreno de juego a elementos de corte defensivo como Dani Ceballos y Nelson Deossa para soportar los embates finales de la visita antes que brindarle un voto de confianza a su creatividad.

Con este resultado, el cuadro bético se mete de lleno en la pelea por los puestos europeos, pero de nada le sirve al volante nacionalizado si tiene que ver los triunfos de su escuadra atrapado en el rincón de los olvidados.

Centro perfecto de Musonda. Y cabezazo inapelable de Joaquín ???#DíaDeBetis #RealBetisMálaga pic.twitter.com/L38u69yiog — Real Betis Balompié ?? (@RealBetis) October 31, 2026

La prensa especializada califica la determinación del estratega sudamericano como una auténtica cubetada de agua fría y un duro golpe anímico para el futbolista mexicano al evidenciarse que el cuerpo técnico prefiere recurrir a un planteamiento ultradefensivo antes que soltar el talento del mediocampista en momentos de alta presión.

Es indudable que la prioridad del banquillo bético radica en el beneficio colectivo para amarrar los resultados numéricos de la institución, pero la cruda realidad del entorno de la competencia demuestra que estas decisiones sepultan la confianza de un elemento que llegó con cartel de estrella de la Liga MX.

? Marc Bartra touches in the box.



?? Real Betis 1-0 Málaga



pic.twitter.com/8wc8suHx2D — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 31, 2026

Si esta preocupante inercia de desconfianza sistémica se mantiene firme de cara al exigente calendario internacional que se avecina en las próximas semanas, la escuadra se verá en la necesidad de analizar opciones para evitar que el fútbol del volante azteca se extinga de forma definitiva en Sevilla.

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