El mediocampista Álvaro Fidalgo volvió a comer madera en la victoria del Betis en la Champions

Después de que el mexicano Álvaro Fidalgo tuvo minutos en el duelo contra Barcelona el pasado domingo, todo mundo puso el santo de cabeza para que el técnico chileno Manuel Pellegrini le diera minutos este miércoles.

Se esperaba su participación en la victoria del Betis sobre el Feyenoord, pero las plegarias fallaron y el exjugador del América no tuvo minutos contra el cuadro neerlandés en la 3.ª fecha de la UEFA Champions League.

Álvaro Fidalgo ?? suplente ante Feyenoord ?? en la jornada 3 de la UEFA Champions League ?.



Una vez más, el mediocampista mexicano iniciará en el banquillo en búsqueda de volver a sumar montos en la UCL.



Betis suma 6 pts luego de dos fechas y se coloca en la 11° posición de la? https://t.co/jiV8idxwXZ pic.twitter.com/1gwwS4PHru — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 21, 2026

En este encuentro, el cuadro de las verdolagas se impuso 1-0 con gol de Isco de penalti al minuto 59, una cita europea en donde la participación del mediocampista azteca brilló por su completa ausencia.

Quizá mucho tuvo que ver que su reaparición se diera en la dolorosa goleada 5-2 a manos del Barcelona, donde Fidalgo apenas tuvo 12 minutos en el terreno de juego sin la oportunidad de mostrar su capacidad.

Precisamente tras el regreso del Maguito a las canchas, el timonel chileno Manuel Pellegrini mandó un recado directo al seleccionado nacional al dejar en claro que en el cuadro sevillano nadie puede dormirse en sus laureles.

? Isco converts the penalty with a right footed shot to the bottom right corner.



?? Real Betis 1-0 Feyenoord ??pic.twitter.com/HSpKfkD7cb — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 21, 2026

El entrenador reconoció el talento del ex americanista, pero recordó que la baraja de opciones en el mediocampo está bastante cargada con nombres como Isco, Ceballos y Lo Celso, que le ponen dificultad a la disputa interna.

Pellegrini remató advirtiendo que cada elemento debe ganarse el pan y demostrar su calidad en los minutos que reciba, por lo que la mala noticia para el mexicano es que en la Champions League volvió a quedarse con las ganas.

? Directo al vestuario.



??????, enfadado tras ser sustituido en el minuto 63 del Real Betis vs Feyenoord.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/I68v78y2oD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 21, 2026

Por lo pronto, el Real Betis, más allá de la ausencia de Fidalgo, sumó la tercera victoria en la UEFA Champions League para mantenerse entre los punteros de la competencia junto con el PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid.

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