El mediocampista Álvaro Fidalgo volvió a comer madera en la victoria del Betis en la Champions
El volante Álvaro Fidalgo contempló desde la banca el triunfo del Real Betis ante Feyenoord en el torneo europeo tras ser congelado por su entrenador
Después de que el mexicano Álvaro Fidalgo tuvo minutos en el duelo contra Barcelona el pasado domingo, todo mundo puso el santo de cabeza para que el técnico chileno Manuel Pellegrini le diera minutos este miércoles.
Se esperaba su participación en la victoria del Betis sobre el Feyenoord, pero las plegarias fallaron y el exjugador del América no tuvo minutos contra el cuadro neerlandés en la 3.ª fecha de la UEFA Champions League.
En este encuentro, el cuadro de las verdolagas se impuso 1-0 con gol de Isco de penalti al minuto 59, una cita europea en donde la participación del mediocampista azteca brilló por su completa ausencia.
Quizá mucho tuvo que ver que su reaparición se diera en la dolorosa goleada 5-2 a manos del Barcelona, donde Fidalgo apenas tuvo 12 minutos en el terreno de juego sin la oportunidad de mostrar su capacidad.
Precisamente tras el regreso del Maguito a las canchas, el timonel chileno Manuel Pellegrini mandó un recado directo al seleccionado nacional al dejar en claro que en el cuadro sevillano nadie puede dormirse en sus laureles.
El entrenador reconoció el talento del ex americanista, pero recordó que la baraja de opciones en el mediocampo está bastante cargada con nombres como Isco, Ceballos y Lo Celso, que le ponen dificultad a la disputa interna.
Pellegrini remató advirtiendo que cada elemento debe ganarse el pan y demostrar su calidad en los minutos que reciba, por lo que la mala noticia para el mexicano es que en la Champions League volvió a quedarse con las ganas.
Por lo pronto, el Real Betis, más allá de la ausencia de Fidalgo, sumó la tercera victoria en la UEFA Champions League para mantenerse entre los punteros de la competencia junto con el PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid.
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