Álvaro Fidalgo pudo haber salido del Real Betis

Álvaro Fidalgo sigue en Europa después de su exitoso paso por la Liga MX. El mediocampista mexicano se mantiene en el Real Betis a pesar de que en el mercado fue ofrecido a otros clubes.

Según informaciones expuestas por el portal Mediotiempo, Álvaro Fidalgo pudo haber salido del club en el mercado de verano. El mediocampista mexicano no contaría, en un principio, en el proyecto de Manuel Pellegrino. En el club le buscaron acomodo y el Levante fue una opción.

“El regreso de Álvaro Fidalgo a España no está siendo la mejor de las experiencias y durante el mercado de transferencias en la madre patria me enteré de que el Betis le quería dar salida y lo ofrecieron a diferentes equipos, entre ellos el Levante”, informa el reporte.

Sin embargo, esta operación no habría podido concretarse por temas económicos. El Levante hizo su análisis financiero y determinó que no podía costear la llegada de Fidalgo al club.

“A la directiva del Levante le llegó un mensaje muy claro desde Sevilla: ‘¿Les entra Fidalgo?’ Y pues en el Levante hicieron cuentas para saber si podían o no, pero su economía no daba para pagar ni por el préstamo”, agrega el reporte.

Los minutos de Fidalgo en el Betis

Álvaro Fidalgo ha perdido terreno en el Real Betis. El mediocampista mexicano ya no es una opción predilecta para Manuel Pellegrini. En lo que va de temporada, Fidalgo solo ha jugado en tres partidos.

El exfutbolista del Club América jugó 30 minutos contra el Real Madrid y solo un par de minutos contra el Getafe. En la Champions jugó otros 29 minutos contra el Lille. En este sentido, en toda la temporada, Álvaro Fidalgo no suma los minutos de un partido completo.

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