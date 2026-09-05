Carlos Álvarez culpa a Álvaro Fidalgo, como su gran promotor, para llegar al América

El nido de Coapa tiene un nuevo tripulante europeo y llega con la bendición de un viejo conocido. El volante español Carlos Álvarez pisó territorio nacional para concretar su fichaje con las Águilas del América, desatando la locura en la terminal aérea de la capital mexicana.

En sus primeras declaraciones ante los micrófonos, el ibérico no titubeó al señalar al culpable directo de su llegada al balompié azteca, apuntando directamente hacia su compatriota y naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo.

?AMÉRICA?



?CARLOS ÁLVAREZ YA ESTÁ EN CDMX?



“Hablé con Fidalgo?me dijo que era el sitio ideal”, mencionó Carlos en su llegada a la capital del país.



También mencionó estar feliz de llegar al América!!!@TUDNMEX pic.twitter.com/66zU2TSLcI — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 5, 2026

De acuerdo con el propio Álvarez, el famoso “Maguito” se encargó de armar la labor de convencimiento durante las negociaciones, pintándole al fútbol mexicano como el trampolín perfecto para relanzar su trayectoria profesional.

Fidalgo le aseguró que llegar al cuadro de Coapa era la decisión más inteligente si buscaba los reflectores necesarios para competir por un sitio en la selección española de cara al próximo proceso mundialista.

La charla clave que cambió el destino

Aun con el ajetreo del viaje internacional reflejado en el rostro, el habilidoso futbolista compartió detalles de la plática privada que sostuvo con el actual referente azulcrema antes de estampar su firma en el contrato.

?? Álvaro Fidalgo le recomendó a Carlos Álvarez venir al América.



"ME DIJO QUE ES EL SITIO IDEAL"



Vía: v_ddiaz pic.twitter.com/p7Qx4vdT03 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 5, 2026

“Hablé con Fidalgo y me dijo que era el sitio ideal”, confesó Álvarez con una sonrisa ante los reporteros, confirmando que el consejo de su colega disipó cualquier duda que se pudiera tener respecto al nivel competitivo de la Liga MX.

Para Carlos, saber que un compatriota logró consagrarse como ídolo y multicampeón en el de nido fue el argumento definitivo para armar las maletas y emprender la aventura en el continente americano.

Un refuerzo con sed de gloria en el Apertura 2026

La incorporación de Álvarez le inyectará una enorme dosis de talento y dinamismo a la sala de máquinas del esquema comandado por Guillermo Almada. El ibérico llega consciente de la enorme exigencia que pesa sobre la playera americanista, pero motivado por la posibilidad de debutar en escenarios de alta tensión en las próximas semanas.

¡FIDALGO CONVENCIÓ A CARLOS ÁLVAREZ! ??



El futbolista español, Carlos Álvarez está listo para firmar contrato de tres años con América. Todo parece indicar que Álvaro Fidalgo fue quien lo convenció de llegar al nido.



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Con el torneo Apertura 2026 marchando a marchas forzadas, el nuevo refuerzo azulcrema buscará ponerse a punto físico lo antes posible en las instalaciones de La Noria o Coapa. Su misión principal será ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Así como sumarse a la convocatoria y aportar goles en un calendario bravo que incluye duelos directos ante rivales de jerarquía como Cruz Azul y las Chivas, citas donde el ibérico intentará demostrar que el ojo clínico de Fidalgo no se equivocó al recomendarlo.

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