México vs. Colombia: alineaciones probables y dónde ver el debut de Rafa Márquez con El Tri

Rafa Márquez se estrenará en su nuevo rol como seleccionador de México. El “Káiser” debutará en el banquillo ante la compleja selección de Colombia. Este duelo se desarrollará en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El nuevo proceso de Rafa Márquez inicia ante una selección que le ha jugado muy bien a México en los últimos años. Colombia y El Tri se han enfrentado en 29 ocasiones. El balance general es de 10 triunfos por lado y 9 empates.

A pesar de que el balance es parejo, los últimos duelos han sido positivos para el conjunto que hoy dirige Néstor Lorenzo. Entre 2012 y 2025, estas dos selecciones se han enfrentado en cuatro ocasiones; todos han sido triunfos para Colombia.

En febrero de 2012, los Cafeteros vencieron a México 0-2; en septiembre de 2022 Colombia obtuvo otro triunfo por 2-3; en diciembre de 2023 Colombia logró una remontada para repetir el resultado anterior, una peleada victoria por 2-3 y el último antecedente fue una goleada 0-4 en octubre de 2025. Todos estos juegos fueron amistosos.

La última vez que México derrotó a Colombia fue hace 16 años. En un amistoso desarrollado en Monterrey, El Tri venció 1-0 a Colombia gracias a un gol de Elías Hernández. Desde entonces El Tri no ha podido superar al conjunto cafetero.

Este es el panorama de Rafa Márquez en su primer partido en el banquillo de la selección mexicana. El “Káiser” fue titular en la última victoria de México ante Colombia. Hoy le toca estar desde el banquillo en el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

Horario y dónde de ver en Estados Unidos el duelo entre México y Colombia

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

Alineación probable de México

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Hirving Lozano, Roberto Alvarado y Armando González.

Alineación probable de Colombia

Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Locumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jamintons Campaz, Luis Suárez y Carlos Andrés Gomez.

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