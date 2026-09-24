Anthony Gordon revela cómo el Tricolor obligó a Inglaterra a cambiar su estilo

Dicen que hay momentos que quedan marcados para toda la vida y para el inglés Anthony Gordon, junto con la selección de la rosa, la victoria sobre México en el pasado Mundial 2026 dejó un antes y un después en la forma de encarar los partidos para el representativo dirigido por el alemán Thomas Tuchel.

Así lo reveló el mediocampista británico en vísperas del primer duelo de la UEFA Nations League contra España, quien expuso que ese partido dejó marcas imborrables para los integrantes de los Tres Leones.

“THE MATCH AGAINST MEXICO WAS, WITHOUT A DOUBT, THE GREATEST EXPERIENCE OF MY LIFE.



Mexico taught us how to fight.”



– Anthony Gordon. ??????????? pic.twitter.com/bWi9TB5b47 — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) September 24, 2026

Una batalla que dejó huellas imborrables

La cuestión no fue tanto por el resultado favorable que alcanzaron, sino por la experiencia que vivieron para conseguir el pase a los cuartos de final con la victoria de dos goles a tres sobre la escuadra mexicana.

“El partido contra México fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida, pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera”, dijo Gordon sobre el choque ante el Tri.

Del juego bonito a meter la pierna fuerte

Gordon vivió ese encuentro a mil por hora con duelos deportivos contra los jugadores aztecas y la estrategia de Javier Aguirre, reconociendo que la expulsión de su compañero Jarell Quansah los puso contra las cuerdas.

Esa tarjeta roja los obligó a poner en práctica otro estilo que a la postre benefició su rendimiento, pues tuvieron que dejar el librito de lado para empezar a sudar la camiseta y defender con el cuchillo entre los dientes.

“La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros; ya no éramos el equipo que quería jugar bonito, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria”, mencionó el jugador del FC Barcelona.

¡ENAMORADO DEL AZTECA!



Anthony Gordon se rinde ante el México vs Inglaterra del Mundial: "la mejor experiencia que he tenido en mi vida"https://t.co/NoUk1wFheP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 24, 2026

Con la mira puesta en la Furia Roja

El volante culé detalló que esa garra se convirtió en su sello para las siguientes batallas, aunque admitió que la fórmula se terminó desgastando y no les alcanzó para superar la antesala de la gran final.

Aun así, el atacante no se arrepiente del camino tomado y ya enfoca todas sus baterías en el esperado choque entre España e Inglaterra, duelo que sacará chispas en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

???? ¡GORDON NO OLVIDA A MÉXICO!



Anthony Gordon recordó con emoción el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026 y aseguró que fue “la mejor experiencia que he tenido en mi vida”. ??? pic.twitter.com/SpPm5WBoad — CRACKS MX (@mx_cracks) September 24, 2026

La cita para este choque de titanes europeos está programada para el próximo sábado 26 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, donde los británicos buscarán demostrar que el colmillo mundialista sigue intacto.

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