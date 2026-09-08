Álvaro Fidalgo debuta en la Champions League en la valiosa victoria del Real Betis

El fútbol suele premiar la constancia con escenarios idílicos y para Álvaro Fidalgo, el calendario marcó el 8 de septiembre de 2026 como el día en que su fútbol finalmente pisó el ecosistema de la UEFA Champions League en una fecha histórica para el llamado Maguito.

Lejos quedaron los días de aclimatación en la Liga MX con el Club América, una etapa de año y medio atrás que sirvió de trampolín para este presente consolidado en Europa. Su ingreso al terreno de juego no fue un simple trámite decorativo, sino una pieza estratégica en un tablero que ya ardía.

¡DEBUT MEXICANO! ???



Álvaro Fidalgo entra de cambio al 60' y juega su primera #ChampionsLeague .



A romperla 'Maguito' ? pic.twitter.com/iLU0vM1p1z — FOX (@somos_FOX) September 8, 2026

El escenario fue el Estadio Pierre-Mauroy, hogar de un Lille que vendió cara la derrota en esta jornada de apertura. La primera mitad del encuentro expuso las carencias defensivas del cuadro bético, que se vio abajo en el marcador tras una anotación temprana de Ayase Ueda al minuto doce.

Aunque Marc Bartra devolvió la igualdad transitoria sobre la media hora, Alexsandro volvió a sacudir las redes andaluzas apenas tres minutos después, mandando al Real Betis al descanso con un panorama cuesta arriba de dos por uno.



La reacción en el complemento modificó el destino del partido de forma estrepitosa. Bartra, en una noche inspirada de cara al arco rival, colocó el empate a dos al cuarenta y nueve, abriendo el camino para que Troy Parrott firmara la voltereta definitiva con el tres a dos solo cuatro minutos más tarde.

Con el resultado a favor, el contexto se inclinó por completo del lado español al cincuenta y cinco, momento en que el colegiado expulsó de forma directa a Ethan Mbappé tras consultar la pantalla del videoarbitraje.



Con superioridad numérica y la ventaja en la bolsa, el cuerpo técnico del Betis movió sus fichas al minuto sesenta para refrescar el círculo central. Fidalgo saltó a la cancha con la encomienda clara de congelar las revoluciones del cuadro local mediante la circulación pulcra del esférico.

ESE ERA TU GOL, FIDALGO ?



Álvaro Fidalgo tuvo para sellar la victoria bética. #ChampionsEnVIX pic.twitter.com/cOrHQl4O2Y — TUDN USA (@TUDNUSA) September 8, 2026

Su media hora de juego aportó el oficio necesario para neutralizar los últimos arrestos franceses, garantizando tres puntos de oro en una aduana compleja y validando un estreno soñado en la máxima competición de clubes del planeta.

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