Al enterarse que Donald Trump, presidente estadounidense, se atrevió públicamente a llamar “amigo” al mandatario ruso Wladimir Putin, el líder ucraniano Volodímir Zelenski lo criticó severamente al recordarle que durante casi cinco años miles de sus compatriotas han perdido la vida debido al deseo expansionista del exagente de la KGB.

La semana pasada, al coincidir en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC efectuada en Shenzhen, China, Trump señaló a Putin frente a las cámaras y preguntando en tono de broma “¿Quién es? De inmediato expresó “Es mi amigo”.

Minutos más tarde en sus redes sociales, el magnate neoyorquino publicó una fotografía estrechándose la mano al máximo responsable del Kremlin.

Dicha acción causó malestar entre los detractores de Trump, principalmente en Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, quien a través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, reconoció sentirse indignado.

“¿Quién es él? Es el hombre que ha secuestrado a decenas de miles de niños, asesinado a decenas de miles de civiles, atacado infraestructura civil en toda Ucrania, detenido injustamente a estadounidenses y continúa haciéndolo a diario. Donald Trump lo considera un amigo. Vergonzoso, despreciable y, francamente, patético. Los demócratas del Senado siempre estarán del lado de Ucrania y en contra de Putin y de los dictadores autocráticos de todo el mundo”, escribió.

BREAKING: Trump spent Thanksgiving telling Putin to pull back his military aggression across Europe. ??



Zelensky went on the BBC the same day and compared calling Putin a friend to calling Hitler a good friend in WWII. ?



Happy Thanksgiving to you too. pic.twitter.com/fS9wTskVhE — Chad Ledger (@TheChadLedger) November 27, 2026

Siguiendo una línea similar de pensamiento, en una entrevista otorgada a BBC News, Volodímir Zelenski expresó su frustración ante el posicionamiento asumido por el republicano de 80 años.

“Es una decisión que corresponde al presidente de Estados Unidos, pero resulta extraño. Es como si alguien dijera durante la Segunda Guerra Mundial que Hitler era un buen amigo.

Cuando intentas ser muy neutral con el agresor… significa que apoyas a las víctimas y también al agresor. Eso no está bien. No puede ser un amigo”, puntualizó.

En su defensa, Donald Trump argumentó su pose empática era parte de una estrategia para lograr un acuerdo de paz y “detener el derramamiento de sangre” en Ucrania.

Sin embargo, un seguimiento realizado por Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED) reveló que a lo largo de este mes se han contabilizado cerca de 300 ataques aéreos semanales dirigidos a infraestructuras ferroviarias, instalaciones energéticas, empresas civiles y edificios residenciales en nueve regiones ucranianas.

Sigue leyendo:

• EE.UU. y la OTAN instan a Rusia a abstenerse de “expandir la guerra” en Ucrania y a obtener una solución pacífica

• Putin rechaza congelar la guerra en Ucrania y exige definir las fronteras para alcanzar la paz

• Hunter Biden arremete en contra de Donald Trump por llamar amigo a Vladimir Putin