A continuación te compartimos algunas de las novedades musicales de las que todos están hablando, sobre todo el regreso a sus inicios musicales por parte de Anuel AA. El ex de Karol G ha presentado: ‘Real hasta la muerte II’.

Anuel AA vuelve a sus inicios

El día en el que cumplió 34 años, el puertorriqueño Anuel AA publicó ‘Real hasta la muerte II’, la secuela del disco con el que debutó en 2018. Son 23 canciones de trap y reguetón con invitados como Fuerza Regida, Wisin y Cosculluela, y lo cierran cinco temas que ya había publicado entre 2018 y 2024. Es su primer álbum desde ‘LLNM2’ (2022).

Feid y Snoop Dogg dan las gracias

El colombiano Feid y el rapero estadounidense Snoop Dogg publicaron ‘GRACIAS X TODO’, una canción sobre la gratitud que salió el Día de Acción de Gracias. En sus versos, Feid recuerda los momentos difíciles y le agradece a Dios que nunca le soltara la mano, y Snoop Dogg, quien debutó en 1993 con ‘Doggystyle’, repasa lo que consiguió desde que empezó con muy poco.

Yandel, en clave norteña

El puertorriqueño Yandel y el grupo texano Grupo Frontera publicaron ‘Máscara’, que lleva la voz del reguetonero al sonido norteño del grupo. Es una canción melancólica sobre el desamor, el amor que perdura y lo que pesa perder a alguien que alguna vez lo fue todo.

Cazzu, entre el mariachi y el tango

La argentina Cazzu publicó la edición de lujo de ‘Latinaje’, su disco de 2025, con ocho temas más, entre ellos las canciones inéditas ‘Por este amor’ y ‘Llámame cuando amanezca’. En la primera, que escribió ella misma, mezcla el mariachi con el tango para hablar del desamor, de la entrega total en una relación y de cómo reencontrarse después.

Ed Maverick, por partida doble

El mexicano Ed Maverick publicó ‘Sin agua es ruta yerma’, un disco doble de 20 canciones que produjo él mismo en su estudio de Delicias, en el estado de Chihuahua. El primer volumen reúne los temas más introspectivos y sombríos, y el segundo, más luminoso, gira alrededor del amor. Participan Little Jesus, niño viejo y Seb Rodríguez.

Pedro Sampaio piensa en el Carnaval

El brasileño Pedro Sampaio publicó ‘BATE COXA’ con MC Marsha, MC Iguinho da CT y Gordinho Bolado, una canción que mezcla varias corrientes del funk de su país con la vista puesta en el verano y el Carnaval de Brasil. “El funk es mi gran referencia y me gusta usarlo como punto de partida para conectar diferentes ritmos”, explicó el DJ y productor.

Daniela Spalla toma distancia

La argentina Daniela Spalla publicó ‘Mejor de lejos’, un sencillo de sonido más pop sobre la desilusión de descubrir que una ciudad, una persona o un amor solo parecían mejores vistos de lejos. Llega poco más de un mes después de ‘Lejos de la ciudad’, con Los Ángeles Azules. Este año, la cantautora estuvo nominada al Latin Grammy por ‘Amorío’, su disco con el colombiano Esteman.

Las dos caras de Yarge

La venezolana Yarge publicó ‘CATARSYS’, un disco de 11 canciones en el que habla de vulnerabilidad y aceptación personal a través de dos caras de su identidad: Yargelis, la más introspectiva y emocional, y Babygirla, extrovertida y segura de sí misma. A lo largo del disco, las dos dejan de verse como opuestas.

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