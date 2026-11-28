Obed Vargas continúa atrapado en un auténtico calvario deportivo en el Atlético de Madrid a. en el Estadio Martínez Valero, un resultado que confirma el gran momento del conjunto colchonero, pero agudiza la alarmante falta de actividad del mediocampista mexicano.

Es un hecho que Obed Vargas no existe para Simeone desde el inicio del torneo y solo le ha dado 12 minutos de juego en la UEFA Champions League contra el Stuttgart de Alemania y el resto del tiempo se la ha pasado buscando una oportunidad que está muy lejos de recibir en los 14 encuentros que disputado del campeonato español.

El equipo dirigido por Diego Simeone saltó al terreno de juego con una intensidad arrolladora en esta jornada 14 de LaLiga y apenas al minuto cinco abrió el marcador mediante un penalti ejecutado con maestría por Alejandro Grimaldo, seguido dos minutos más tarde por un disparo cruzado de Kang-In Lee que parecía sentenciar el trámite desde el arranque.

Aunque el conjunto ilicitano reaccionó con anotaciones de Martim Neto al 26 y de Buba Sangaré en el inicio de la parte complementaria para meterle drama al cierre del partido, el atacante argentino Julián Álvarez apareció al minuto 41 tras una revisión en el VAR para firmar el tercer tanto que aseguró los tres puntos en territorio visitante.

???? ESTÁ VOLVIENDO A PICAR LA ARAÑA: APARECIÓ JULIÁN ÁLVAREZ ????



ES UN GOLAZO DEL ATLÉTICO



Elche 1-3 Atlético de Madrid | LaLiga de España



pic.twitter.com/9XFHWHWyBK — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 28, 2026

Con esta victoria a domicilio, la escuadra rojiblanca alcanzó las 34 unidades para colocarse en el segundo puesto de la tabla general y encadenó su tercer triunfo consecutivo en todas las competencias, sumándose a la goleada de 3-0 sobre Getafe del pasado 22 de noviembre y al sólido 2-0 ante el Viking en la UEFA Champions League a mitad de semana.

Además, el estratega argentino estableció una marca histórica para la institución madrileña al hilvanar seis victorias consecutivas como visitante dentro de una misma temporada del futbol español, consolidando un funcionamiento colectivo que mantiene al club peleando palmo a palmo por la cima del campeonato.

Sin embargo, el contraste para Obed Vargas resulta cada vez más preocupante, pues en 14 fechas disputadas en LaLiga 2026-27 todavía no ha podido sumar un solo minuto en el certamen doméstico, reduciendo toda su participación oficial del semestre a apenas 13 minutos frente al Stuttgart en la Liga de Campeones el pasado mes de octubre.

¡VOLVIÓ A DESCONTAR ELCHE Y TENEMOS UN PARTIDAZO!



Remate de Buba Sangaré, con desvío en Llorente, para que el equipo de Anselmi descuente ante Atlético de Madrid, que gana ahora 3-2.#LaLigaEnDSPORTS | #ElcheAtleti pic.twitter.com/zgI5hffYSH — DSPORTS (@DSports) November 28, 2026

A pesar de la exigencia del calendario y de contar con cinco modificaciones disponibles en el Estadio Martínez Valero, el Cholo Simeone volvió a ignorar por completo al juvenil tricolor, dejando en evidencia que no entra en sus planes tácticos y alimentando los rumores sobre su inminente salida a préstamo en el mercado invernal hacia clubes como el Valencia de Javier Aguirre.

Seguir leyendo:

– Obed Vargas agrava su crisis de inactividad al ser cepillado junto con otros seis compañeros en la selección mexicana

– Obed Vargas no convence al Cholo Simeone y suma otra fecha para el olvido en el Atlético de Madrid

– Obed Vargas asoma en la alineación del Atlético de Madrid tras 145 días de exilio











