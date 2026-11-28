Mauricio Pochettino firmó el peor arranque de toda su carrera como director técnico tras sumar dos derrotas y un empate en sus primeros tres compromisos al frente del Manchester United, una pesadilla deportiva en la que su equipo ha recibido 10 goles en contra desde que decidió abandonar el banquillo de la selección de los Estados Unidos.

La crisis de los Red Devils se agudizó este sábado al sufrir una humillante goleada de 0-4 frente al Brentford en la Premier League, resultado que se suma al descalabro de 4-0 ante el Liverpool en su debut liguero y a la igualada 2-2 frente al Sporting en la UEFA Champions League a mitad de semana.

???????? BRENTFORD 2-0 EN OLD TRAFFORD Y MANCHESTER ESTÁ EN ZONA DE DESCENSO.



No levanta el equipo de Pochettino. ?? pic.twitter.com/MeOGe2FzUG — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 28, 2026

Con estos dos tropiezos consecutivos en el campeonato inglés, el conjunto de Old Trafford se hundió directamente en la zona de descenso al ubicarse en el puesto 19 de la clasificación general con apenas ocho unidades en 12 jornadas disputadas, quedando a merced de caer al último sitio si el Crystal Palace logra sumar ante el Hull City.

Los registros históricos confirman la magnitud del desastre para el estratega argentino, pues ni siquiera en sus inicios en los banquillos con el Espanyol en 2009 o con el Southampton en 2013 había tenido un comienzo tan negativo como el que atraviesa actualmente en el teatro de los sueños.

Anteriormente, su mejor carta de presentación ocurrió con el Tottenham en 2014 al hilar tres victorias al hilo, mientras que con el Paris Saint-Germain en 2021 y con el combinado estadounidense en 2024 registró dos triunfos y una derrota, y en su paso por el Chelsea en 2023 obtuvo una victoria, un empate y un descalabro.

Además, el timonel sudamericano igualó una marca negativa histórica dentro de la institución inglesa al convertirse en apenas el tercer entrenador del Manchester United que pierde sus primeros dos partidos de liga, un antecedente poco envidiable que solo habían protagonizado John Chapman en 1921 y Erik ten Hag en 2022.

El panorama colectivo de los Diablos Rojos tampoco ofrece señales de mejoría, ya que acumulan 10 encuentros consecutivos sin conocer la victoria entre cinco empates y cinco derrotas, lo que representa su peor racha sin ganar en la era de la Premier League y la más larga desde los 11 juegos que hilaron en la temporada 1989-90.

????????? MANCHESTER UNITED PIERDE EN OLD TRAFFORD Y SIGUE EN DESCENSO DIRECTO EN PREMIER. pic.twitter.com/mCSLGydODh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 28, 2026

Las estadísticas históricas encienden todavía más las alarmas en Inglaterra, pues de los equipos que llegaron a sumar ocho puntos o menos tras 12 fechas en el formato actual de la liga, 39 terminaron perdiendo la categoría frente a solo 24 que lograron salvarse, dejando a Pochettino frente a una auténtica emergencia deportiva.

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