Mauricio Pochettino inicia este domingo su cuenta regresiva en el banquillo del Manchester United con una prueba de fuego de máxima exigencia en la Premier League. El estratega argentino toma las riendas de una institución sumida en una profunda crisis deportiva y ubicada en puestos de descenso, motivo por el cual el ex seleccionador de Estados Unidos tendrá que trabajar a marchas forzadas para revertir el rumbo de inmediato.

El debut oficial de Pochettino al frente de los Red Devils no podía tener un escenario más complicado ni emblemático que una visita a la mítica cancha de Anfield. Allí se medirá frente a un Liverpool que salta al terreno de juego como amplio favorito, obligando al timonel sudamericano a buscar su primer gran golpe de autoridad para cambiarle la cara a un vestidor golpeado anímicamente.

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Conseguir los tres puntos en patio ajeno luce como una misión titánica para el nuevo proyecto mancuniano, pues el conjunto de Merseyside llega instalado en el quinto puesto de la clasificación general. Además, los Reds atraviesan un gran momento futbolístico bajo la dirección técnica de Andoni Iraola, quien ha dotado al equipo de un estilo dinámico y sumamente peligroso al ataque.

Más allá de la urgencia por sumar unidades para escapar de la quema del descenso, Pochettino también desafía la propia historia reciente de Old Trafford. Desde la salida del legendario Sir Alex Ferguson, el club ha desfilado por una pasarela interminable de siete entrenadores permanentes y cinco interinos, donde la gran mayoría ha sufrido para arrancar con el pie derecho su gestión.

"It's going to be good to start in a game that is going to demand the best for us"



Mauricio Pochettino is looking forward to the test at Anfield for his Manchester United side! pic.twitter.com/nKtMbUcXJz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 21, 2026

De hecho, el entrenador argentino buscará romper una maldición que persigue a los técnicos permanentes del Manchester United desde hace una década. Ningún estratega designado a largo plazo ha logrado ganar en su partido de presentación desde que José Mourinho lo hiciera en el lejano 2016, cuando se impuso ante el Leicester City en la disputa por la Community Shield.

Si bien en años posteriores otros timoneles lograron estrenarse con victorias, todos ellos lo hicieron bajo la etiqueta de interinos o bomberos de emergencia. En esa lista aparecen nombres como Ole Gunnar Solskjaer con su goleada sobre el Cardiff, Michael Carrick en Champions League frente al Villarreal, además de los estrenos victoriosos de Ralf Rangnick ante el Crystal Palace y Ruud van Nistelrooy.

? Mikel Arteta: “Pochettino is a role model for me. I spoke to Mauricio and he’s happy, motivated, excited”.



“I wish him all the best”. ? pic.twitter.com/y8wv6W3IRf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2026

En contraste, los proyectos formales que llegaron con contrato fijo terminaron tropezando desde el primer silbatazo en sus respectivos debuts. Tal fue el caso de entrenadores como Rubén Amorim y Erik ten Hag, quienes apenas pudieron rescatar un empate y sufrir una derrota en sus presentaciones, dejando la vara alta para que Pochettino escriba una historia distinta este domingo en Anfield.

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