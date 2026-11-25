Manchester United comienza a mostrar una cara mucho más competitiva y ambiciosa bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, pero de poco sirve el avance táctico cuando el peor enemigo duerme dentro del propio vestidor.

En su visita al Estadio José Alvalade para enfrentar al Sporting de Lisboa en la UEFA Champions League, el conjunto inglés dejó escapar una victoria que ya tenía en la bolsa por culpa de las pifias de su guardameta Senne Lammens.

A nightmare moment for Senne Lammens ?



Luis Suárez makes no mistake ? pic.twitter.com/8DNwUXVrPB — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) November 25, 2026

El empate a dos goles en territorio portugués dejó un sabor sumamente amargo en el banquillo de los Red Devils, pues el funcionamiento colectivo merecía mucho más que un simple punto.

La mano del estratega argentino ya se nota en la presión alta, en el orden de medio campo y en la capacidad de reacción anímica, pero el equipo sigue pagando carísimo el tener a un arquero que parece jugar para el bando contrario.

La montaña rusa emocional en Lisboa comenzó a girar a toda velocidad cerca de la media hora de juego, cuando la zaga visitante cometió una infracción dentro del área que el silbante polaco Szymon Marciniak sancionó como pena máxima.

En ese instante apareció la mejor versión de Senne Lammens, quien se vistió de héroe al adivinar la trayectoria y atajarle el disparo desde los once pasos al delantero colombiano Luis Javier Suárez.

La afición inglesa apenas terminaba de celebrar la monumental intervención de su cancerbero cuando el destino decidió cobrarle factura de la manera más absurda posible.

Apenas setenta y cinco segundos después de haber salvado su cabaña, Lammens pasó de héroe a villano en una acción completamente infantil que echó por la borda su propio mérito.

Manchester United think they have a winner, but the goal is disallowed for a foul on the Sporting goalkeeper ?



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Al minuto 31, en una pelota dividida donde no existía un peligro real de gol, el arquero belga salió de forma precipitada y arrolló sin necesidad al uruguayo Maximiliano Araújo dentro del área grande.

El árbitro central no dudó un segundo en señalar el segundo penal consecutivo a favor del cuadro lusitano, desatando la incredulidad total en el rostro de Mauricio Pochettino.

Con la oportunidad de revancha en sus botines, Luis Javier Suárez volvió a tomar el esférico al minuto 33 y en esta ocasión ejecutó con potencia para vencer a Lammens y decretar el 1-0 parcial.

Manchester United think they have a winner, but the goal is disallowed for a foul on the Sporting goalkeeper ?



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El regalo del guardameta obligaba al Manchester United a remar contracorriente en una cancha históricamente complicada y ante un rival que suele crecerse frente a su público.

En otros tiempos no muy lejanos, un golpe anímico de esa magnitud habría significado el derrumbe absoluto de la escuadra de Old Trafford. Sin embargo, el sello de Mauricio Pochettino quedó de manifiesto en el vestidor durante el descanso, pues el equipo saltó a la parte complementaria con el cuchillo entre los dientes y decidido a darle la vuelta al marcador.

La rebelión inglesa tardó apenas tres minutos en rendir frutos durante el arranque del segundo tiempo, impulsada por el liderazgo futbolístico de Bruno Fernandes.

Al minuto 48, el mediocampista portugués asumió la responsabilidad desde el punto penal tras una falta en el área y ejecutó con maestría para firmar el empate 1-1 ante su exequipo.

Lejos de conformarse con la igualada, el conjunto británico mantuvo el pie sobre el acelerador y aprovechó el desconcierto defensivo del Sporting para darle la voltereta al encuentro al minuto 50.

Nuevamente, Bruno Fernandes apareció en las inmediaciones del área para sacar un disparo que tomó un efecto extraño tras botar en el césped, superando al portero rival Rui Silva para el 1-2.

Lo mejor del Manchester United

Con el marcador a favor y el control absoluto de las acciones, el Manchester United desplegó sus mejores pasajes futbolísticos de la temporada, generando llegadas de peligro constante.

De hecho, la ventaja de los visitantes pudo haber sido mucho más holgada de no ser por un par de decisiones arbitrales sumamente polémicas que invalidaron dos anotaciones legítimas en apariencia.

Primero fue Amad Diallo quien mandó la pelota al fondo de las redes tras una gran combinación colectiva, pero el cuerpo arbitral anuló la acción por un milimétrico fuera de lugar.

Minutos más tarde, un autogol del guardameta Rui Silva tras una jugada a balón parado también fue invalidado por el silbante Szymon Marciniak, privando a los ingleses de sentenciar el compromiso.

A pesar de las adversidades con el arbitraje, el equipo de Mauricio Pochettino manejaba los tiempos del partido con madurez y parecía tener los tres puntos asegurados en la bolsa.

La defensa comandada por Lisandro Martínez contenía sin mayores sobresaltos los intentos desesperados del conjunto portugués, hasta que apareció nuevamente el fantasma bajo los tres palos.

Corría el minuto 80 cuando el lateral español Iván Fresneda envió un centro bombeado hacia el área inglesa que no llevaba ni fuerza ni colocación comprometedora. Era una pelota de rutina para cualquier guardameta de primera división, pero Senne Lammens volvió a protagonizar una falla de pesadilla que le dio la vuelta al mundo.

Bruno Fernandes scores the first goals of the Mauricio Pochettino era at Manchester United ?



A penalty is followed by one of the strangest goals you will EVER see ?



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Al intentar quedarse con el esférico en las alturas, el balón se le escurrió de las manos de forma increíble, cayendo justo a los pies de Luis Javier Suárez en el área chica.

El atacante colombiano no desaprovechó el obsequio navideño adelantado y conectó una espectacular chilena para mandar la pelota al fondo de las redes y decretar el 2-2 definitivo.

Los errores del portero Red Devils

El silencio sepulcral en el banquillo visitante lo decía todo, pues el esfuerzo físico y táctico de noventa minutos se había ido a la basura por dos errores individuales de su portero.

Mauricio Pochettino se limitó a llevarse las manos al rostro en señal de frustración, consciente de que su proyecto avanza por buen camino, pero sufre de una fragilidad alarmante en la portería.

Lo más preocupante para la directiva y la afición de Old Trafford es que lo ocurrido en Lisboa no representa un accidente aislado en la temporada del guardameta belga. Senne Lammens atraviesa una racha negra sumamente alarmante que ya le ha costado varios puntos valiosos al club tanto en la Premier League como en competencias europeas.

Apenas el pasado domingo, durante la dolorosa goleada de 4-0 sufrida ante el Liverpool en el clásico inglés, el arquero ya había quedado exhibido al comerse un tiro libre completamente atajable.

What are we witnessing in Lisbon? ?



Sporting are awarded TWO penalties in two minutes, with Luis Suárez missing the first, and scoring the second ??



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Semanas atrás, en el frenético empate a cuatro goles frente al Aston Villa, el propio Lammens había regalado otras dos anotaciones que impidieron el triunfo de su escuadra.

Esta acumulación de fallas graves abre un debate inevitable en torno a la titularidad en el arco de los Red Devils de cara al cierre de año. Aunque Mauricio Pochettino ha intentado respaldar públicamente a sus futbolistas para fortalecer la confianza del grupo, la paciencia de la tribuna y de la prensa británica parece haber llegado a su límite.

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