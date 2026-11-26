Mauricio Pochettino rompió el silencio tras sus primeros dos partidos en el banquillo del Manchester United, donde todavía no conoce la victoria.

El estratega argentino reconoció que su escuadra atraviesa un momento sumamente delicado en la temporada y exigió a sus futbolistas concentrarse y enfocarse mucho más.

? pochettino is explaining the difference between making a mistake and having a defence that turns every mistake into a lifetime punishment ??

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Después de asumir las riendas del equipo tras la salida de Michael Carrick, el debut del timonel sudamericano resultó una auténtica pesadilla.

Los Red Devils sufrieron una humillante goleada de cuatro por cero ante el Liverpool en Anfield por la Premier League, encuentro donde además sufrieron una expulsión temprana.

Este miércoles, Pochettino dirigió su segundo compromiso oficial y debutó en la UEFA Champions League rescatando un empate a dos tantos frente al Sporting de Lisboa.

Pese a quedarse nuevamente con diez hombres en el terreno de juego, el entrenador argentino valoró la rebeldía y el carácter mostrado por su plantel.

Durante la conferencia posterior al duelo europeo, el técnico fue autocrítico con el funcionamiento colectivo e insistió en que la falta de atención les sigue costando caro.

Señaló que los errores puntuales terminan por dinamitar el esfuerzo físico de sus dirigidos, quienes se ven obligados a remar contracorriente en cada presentación.

¡POCHETTINO Y UN DEBUT PARA EL OLVIDO EN ANFIELD! ?



Manchester United, que jugó con uno menos desde los 8', cayó por 4-0 ante Liverpool, con goles de Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha y Muñoz, por la fecha 11 de la Premier League.



?? Con este resultado, el conjunto del argentino? pic.twitter.com/CV3h1g9qBu — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2026

El estratega destacó que le gustó la personalidad exhibida durante los noventa minutos en Portugal, lamentando que su equipo fuera castigado en acciones muy puntuales.

Asimismo, subrayó que mostrar esa idea futbolística tras apenas una semana de trabajo representa la mejor medicina para encarar los próximos compromisos del calendario.

La urgencia en Old Trafford es máxima, pues el conjunto inglés marcha en el penúltimo sitio de la tabla general con apenas ocho unidades acumuladas.

Ubicados actualmente en zona de descenso, únicamente superan al Crystal Palace y se mantienen por debajo del Sunderland en la clasificación de la liga inglesa.

El margen de error es nulo para el cuadro británico, que buscará salir del bache este viernes cuando reciba al Brentford en casa frente a su afición.

?? El entrenador argentino Mauricio Pochettino rompió el silencio luego de dos partidos al mando del Manchester United, en los que no pudo ganar, y aseguró que necesitan "concentrarse y enfocarse más". Tras la salida de Michael Carrick, el debut del argentino no fue el mejor:? pic.twitter.com/f5jrTv7fbe — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

Dicho compromiso correspondiente a la decimosegunda jornada será una prueba de fuego para confirmar si la reacción mostrada en Europa alcanza para sumar de a tres.

De no conseguir un resultado positivo ante su gente, la presión mediática y deportiva sobre el nuevo cuerpo técnico aumentará considerablemente antes del cierre del año.

Por ello, Pochettino dejó en claro que la exigencia en los entrenamientos será total para corregir desatenciones defensivas y recuperar el protagonismo perdido en Inglaterra.

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