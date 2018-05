El Bronco dice que quiere “joder” a López Obrador

Dice que quiere bajar de la contienda electoral del próximo 1 de julio

MÉXICO – El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez afirmó que se quiere “joder” a Andrés Manuel López Obrador para que no gane la elección.

De gira en Orizaba, el Gobernador con licencia de Nuevo León fue cuestionado por reporteros sobre por qué sólo lanza críticas al candidato de Morena y no a Ricardo Anaya, José Antonio Meade o Margarita Zavala.

“Es al que hay que bajar, a Andrés Manuel hay que bajarlo. Yo me lo quiero joder, yo le quiero ganar”, afirmó “El Bronco” para luego aclarar:

“Joder quiere decir ganar, para que no me vayan a interpretar”.

También dijo ser enemigo del asistencialismo, y criticó las propuestas de López Obrador de dar apoyos económicos a la población que lo necesite.

“Yo no estoy de acuerdo en él sobre que regale el dinero que producimos los que trabajamos. Él es un huevón que nunca ha trabajado ni ha pagado impuestos”, soltó el independiente.

“Nosotros los que trabajamos y tenemos una empresa o un negocio y pagamos impuestos no queremos que nuestro dinero sea regalado en las dádivas y el asistencialismo. Él está proponiendo regalarle el dinero a todos los que no trabajan. Nosotros estamos proponiendo conseguirles trabajo a aquellos que no tengan empleo”.

Rodríguez defendió las reformas constitucionales impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hay que seguirlas, todas (las reformas) son buenas porque a nosotros en el Norte nos están dando resultado. Hoy el Norte tiene energía más barata, tenemos gas más barato, porque ya no la produce Pemex ni la CFE”, dijo Rodríguez.

Sobre la reforma educativa, afirmó que los maestros deben entender que se deben de someter a evaluaciones.

“El maestro es un empleado del Gobierno”, resumió.

Afirmó que, si gana la elección, encabezará una Presidencia “itinerante” para resolver en los estados los conflictos sociales y de violencia.

Dicha propuesta es semejante a la de López Obrador.

“Yo me iría a vivir a Oaxaca a hablar con los maestros y convencerlos y encontrar soluciones, pero no debemos dar reversa a las cosas que nos hemos esforzado todos los mexicanos”, dijo “El Bronco”.

“Si me voy a vivir a Tamaulipas, Reynosa, Laredo o Matamoros, a donde está la violencia, podremos resolver el tema de la violencia”, aseguró.