AMLO asegura que mandaron a provocadores al hotel donde descansaba

López Obrador dijo que violaron su intimidad

SAN LUIS POTOSÍ, México – El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “montaron una provocación” en el hotel en el que descansaba en Ciudad Valles en San Luis Potosí.

“Llegué a dormir a Valles me mandaron a un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían meterse a la habitación, provocando”, refirió en un diálogo con la comunidad del Hospital Rural Axtla.

“Les dije ‘aquí estoy, no traigo guardaespaldas’, no tengo por qué protegerme con nadie, son provocadores, no respetan”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador acusó una violación a su intimidad.

“Yo vengo a descansar, yo no voy a meterme a casa de nadie, si alguien va y se mete a nuestra casa, se mete a nuestra intimidad, provocadores de un problema que tienen en Valles del agua, están agarrados de ahí y alguien montó esa provocación, pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas”, expresó.

El viernes por la noche, luego de viajar una hora y media de Río Verde a Ciudad Valles, el Mandatario se encontró con huelguistas de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA), quienes intentaron entrar por la fuerza al lobby de del hotel en el que se hospedaba.

Los manifestantes argumentaron que el Alcalde Adrián Esper, quien es el primer Edil sin partido en la entidad, no los atiende.

Afirma que impidió privatización del agua

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hace cuatro años había un acuerdo en el Congreso para privatizar el agua, lo cual frenó su movimiento.

“Querían privatizar el agua, me consta, hace como cuatro, cinco años, ya se habían puesto de acuerdo en la Cámara de Diputados, no voy a decir quiénes, los que representan lo mismo”, dijo.

“Ya tenían aprobado en comisiones un acuerdo para privatizar el agua”.

López Obrador recordó que le pidió a legisladores simpatizantes no permitir la aprobación y, si era necesario, tomar la tribuna.

“Y por nosotros, y lo puedo demostrar, que les mandé a decir a legisladores simpatizantes de nuestro movimiento que no permitan que ese acuerdo de comisiones se apruebe, si es necesario tomen la tribuna, eso no se va a permitir, la privatización, y no sólo se los dije a legisladores nuestros, lo hice público”.

El Mandatario aseguró que, como estaban en vísperas de elecciones, dieron marcha atrás al acuerdo.