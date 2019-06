Amazon Revela que el 15 y 16 de julio Será Prime Day. Un Desfile de Ofertas Épicas por Dos Días

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–(NASDAQ:AMZN)—Este julio, Amazon les dará a los miembros Prime de todo el mundo ofertas épicas durante el Prime Day más largo de la historia. Prime Day inicia a la medianoche el lunes, 15 de julio—por primera vez—y tendrá una duración de 48 horas, dándole a los miembros dos días completos, con más de un millón de ofertas a nivel mundial. Prime Day será la celebración de ofertas más grande con ofertas de tiempo limitado, entretenimiento nunca visto y lanzamientos exclusivos en línea y en tiendas. Además, los miembros encontrarán algunas de las ofertas más grandes de Prime Day en los dispositivos habilitados para Alexa. Y una de las mejores ofertas de Prime Day empieza hoy, ahorra $120 en Toshiba HD 43-Inch Fire TV Edition Smart TV, a solo $179.99 hasta el 30 de junio o hasta que se agoten. Los miembros Prime en los Estados Unidos, Reino Unido, España, Singapur, los Países Bajos, México, Luxemburgo, Japón, Italia, India, Alemania, Francia, China, Canadá, Bélgica, Austria, Australia, y – nuevo este año – los Emiratos Árabes Unidos, podrán realizar compras durante nuestros mejores días de ventas. ¿Aun no eres miembro Prime? Todos pueden suscribirse a Prime o iniciar un periodo de prueba de 30 días en amazon.com/primeday para participar en Prime Day. Además, puedes buscar y realizar compras en español fácilmente, con tal solo un clic.

“Prepárense, conforme revelamos las mejores ofertas, productos exclusivos, presentaciones especiales y dos días llenos de ofertas fenomenales este Prime Day”, comento Jeff Wilke, CEO de Amazon Worldwide Consumer. “Nuestra visión es que Prime Day sea el mejor momento para ser miembro—cuando puedes disfrutar de realizar compras, ahorros, entretenimiento y aprovechar algunas de las mejores ofertas que los miembros Prime hayan visto. Manténganse al tanto de las ofertas que revelaremos en Whole Foods Market, miles de lanzamientos de productos nuevos, así como también de experiencias de entretenimiento de nivel mundial y más en los días previos a Prime Day el 15 y 16 de julio.”

Las Ofertas Están En Todas Partes

Ahora, este año, Prime Day ofrecerá más de un millón de ofertas a nivel mundial, incluyendo nuevas ofertas Lightning Deals. Estas ofertas incluirán precios increíblemente bajos en marcas de calidad. Debido al tipo de ofertas, muchas tendrán cantidades limitadas y podrían agotarse rápidamente, por lo que los miembros Prime deberían volver frecuentemente para ver las nuevas ofertas lanzando durante el evento de 48 horas. Manténganse sintonizado, las ofertas Lightning Deals incluirán algunos de los productos codiciados del año. Miembros Prime encontraran las ofertas más grandes de Prime Day en los dispositivos habilitados para Alexa. A partir de hoy hasta el 30 de junio, ahorra $120 en Toshiba HD 43-Inch Fire TV Edition Smart TV, a solo $179.99. Además, los miembros pueden prepararse para Prime Day desde ahora y ahorrar hasta 40% de descuento en el paquete del Kit para Garaje con Llave myQ Smart Garage Hub _ Amazon Cloud Cam (Key Edition) – nuestro precio mas bajo a solo $99.98.

Nuevo esté Prime Day:

Beneficios y Más Beneficios : Disfruta de los beneficios de entretenimiento de Prime, incluyendo Amazon Music, Prime Video y Twitch Prime – por nombrar algunos – y prepárate para grandes sorpresas de las personalidades más reconocidas de todo el mundo. A partir de hoy, renta la película recientemente lanzada Us de Jordan Peele a solo $2.99. El visionario detrás de la película “Get Out” regresa con una pesadilla original, poniendo a una linda familia Americana en contra de oponentes terribles e inesperados: doppelgängers de ellos mismos, con la actuación estelar de Lupita Nyong’o, Winston Duke y Elisabeth Moss.

: Disfruta de los beneficios de entretenimiento de Prime, incluyendo Amazon Music, Prime Video y Twitch Prime – por nombrar algunos – y prepárate para grandes sorpresas de las personalidades más reconocidas de todo el mundo. A partir de hoy, renta la película recientemente lanzada Us de Jordan Peele a solo $2.99. El visionario detrás de la película “Get Out” regresa con una pesadilla original, poniendo a una linda familia Americana en contra de oponentes terribles e inesperados: doppelgängers de ellos mismos, con la actuación estelar de Lupita Nyong’o, Winston Duke y Elisabeth Moss. Colaboraciones Estelares, Ofertas y Lanzamientos Exclusivos: Mantente al pendiente conforme revelamos colaboraciones con actores, músicos, atletas y las mejores marcas incluyendo nuevos lanzamientos Prime Day y ofertas exclusivas. Marcas en todo el mundo saben que Prime Day es el momento perfecto para ofrecer productos altamente anticipados o nunca vistos – dándoles a estos productos codiciados un lanzamiento como ningún otro. De hecho, a partir de hoy, los lanzamientos Prime Day están disponibles en miles de productos a nivel mundial con más por venir:

-Para jóvenes… Nickelodeon lanzará 24 productos nuevos JoJo Siwa – exclusivamente para miembros Prime – incluyendo una patineta, patines, un paquete de moños y una línea de moda divertida.

-Modas personalizadas… Levi’s se ha asociado con jugador profesional de futbol americano, —Sterling Shepard y con la modelo Chanel Iman Shepard para personalizar el modelo icónico Levi’s 501 para él y Levi’s 721 High Rise para ella.

-Para atletas de E-bike… Una bicicleta eléctrica edición especial de Schwinn, exclusivamente para miembros Prime.

-No Kid Hungry… Llévate una bolsita natural edición limitada de FEED, y con cada compra, FEED donara diez desayunos para apoyar el trabajo de No Kid Hungry de brindar desayunos escolares gratis.

-Para los pequeñitos… Amazon Fashion se ha asociado con Hanna Andersson para crear algodón orgánico y suave para la felicidad de los bebes. Introduciendo Moon and Back por Hanna Andersson.

Recibe Más con Alexa : Alexa desea ser tu compañera en Prime Day, trayéndote entretenimiento, diversión y acceso previo a algunas ofertas. Además de la Toshiba HD 43-inch Fire TV Edition Smart TV, a solo $179.99., los miembros Prime también pueden comprar hoy, los audífonos inalámbricos Jabra Elite85h, con tecnología de audio SmartSound, Alexa integrada, hasta 36 horas de transmisión y la montadura para auto habilitada para Alexa por iOttie Easy One Touch Connect que incorpora Alexa y el mecanismo patentado Easy One Touch de iOttie.

: Alexa desea ser tu compañera en Prime Day, trayéndote entretenimiento, diversión y acceso previo a algunas ofertas. Además de la Toshiba HD 43-inch Fire TV Edition Smart TV, a solo $179.99., los miembros Prime también pueden comprar hoy, los audífonos inalámbricos Jabra Elite85h, con tecnología de audio SmartSound, Alexa integrada, hasta 36 horas de transmisión y la montadura para auto habilitada para Alexa por iOttie Easy One Touch Connect que incorpora Alexa y el mecanismo patentado Easy One Touch de iOttie. Prime Continúa Haciéndose Más Rápido : Los miembros Prime esperan la conveniencia de envío ilimitado rápido y gratis a su puerta, garaje e incluso a su automóvil y Prime continúa haciéndose más rápido a medida que el programa de membresía evoluciona a una entrega predominantemente de un día. Envió de Prime gratis de un día ahora está disponible para los miembros de EE. UU. Prime sin un monto mínimo de compra en más de diez millones de productos de costa a costa. Los miembros también pueden recibir sus pedidos de Prime Day entregados el día de su elección con Amazon Day.

: Los miembros Prime esperan la conveniencia de envío ilimitado rápido y gratis a su puerta, garaje e incluso a su automóvil y Prime continúa haciéndose más rápido a medida que el programa de membresía evoluciona a una entrega predominantemente de un día. Envió de Prime gratis de un día ahora está disponible para los miembros de EE. UU. Prime sin un monto mínimo de compra en más de diez millones de productos de costa a costa. Los miembros también pueden recibir sus pedidos de Prime Day entregados el día de su elección con Amazon Day. Amazon en español: Desde que esta opción se incorporó para que los consumidores elijan su idioma preferencial, millones de consumidores han elegido el español como su idioma para comprar en Amazon.com y en la aplicación de Amazon. Los consumidores pueden ver y buscar millones de productos, revisar su carro de compras y realizar compras en español. Además, los consumidores pueden actualizar su preferencia de idioma en la aplicación de Amazon y pueden visitar Amazon.com y hacer clic en el botón del “globo” – ubicado en la barra de navegación en la parte superior de la página de inicio de Amazon – para seleccionar y realizar compras en su idioma preferencial. Las preferencias pueden ser guardadas para visitas en el futuro bajo la sección titulada “Your Account”.

Apoya Negocios Pequeños y Medianos este Prime Day

Este año, miembros pueden comprar entre cienes de miles de ofertas Prime Day de negocios pequeños y medianos en todo el mundo, y por primera vez, miembros podrán comprar en una tienda dedicada a ofertas Prime Day de artesanos, innovadores y empresarios de los Estados Unidos. Miembros Prime pueden apoyar a negocios pequeños y medianos este Prime Day al realizar compras de las ofertas disponibles en Amazon Storefronts, Amazon Handmade, Amazon Launchpad y más. El Prime Day pasado, negocios pequeños y medianos vendiendo en las tiendas de Amazon sobrepasaron los $1.5 mil millones de dólares en ventas y ofrecieron cientos de miles de ofertas.

Todos los Días son Mejores con Prime

Prime fue diseñado para hacer tu vida mejor cada día. Más de 100 millones de miembros que pagan en todo el mundo disfrutan de los muchos beneficios de Prime, incluyendo las mejores compras y entretenimiento en Prime Day. En los Estados Unidos eso incluye acceso ilimitado a películas galardonadas y episodios televisivos en Prime Video; acceso ilimitado a Prime Music, Prime Reading, Twitch Prime y más. Los miembros Prime también pueden recibir grandes descuentos en productos selectos populares en Whole Foods Market además de un 10 por ciento de descuento adicional en cientos de productos a precio de venta. Prime fue creado sobre el fundamento de envíos gratis, rápidos e ilimitados. Además de entregas de costa a costa de un día, los clientes de Amazon en miles de ciudades y vecindarios en 44 áreas metropolitanas ya cuentan con acceso a millones de productos con entrega gratis el mismo día. Simplemente busca productos marcados como elegibles para ser entregados hoy, ordénalos a la hora del almuerzo, y recibe tu orden a la hora de dormir. Para entregas realizadas en unas cuantas horas, los miembros también pueden usar Prime Now para recibir sus compras de Whole Foods Market en casi 90 áreas metropolitanas en los Estados Unidos, o recoger sus compras en la tienda en tan solo 30 minutos en 30 áreas metropolitanas, con más por venir en el 2019. También continuaremos ofreciendo más de 100 millones de productos para entrega de dos días. Inicia tu periodo de prueba de 30 días gratis de Amazon Prime en amazon.com/prime. Estudiantes de la universidad pueden disfrutar de los beneficios de Prime con un periodo de prueba de seis meses de Prime Student en amazon.com/joinstudent.

Sobre Amazon

Amazon se guía por cuatro principios: enfoque en el consumidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y visión a largo plazo. Opiniones de los clientes, compra en 1-Clic, recomendaciones personalizadas, Prime, Logística de Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros ofrecidos por Amazon. Para más información, visita amazon.com/about y sigue @AmazonNews.

Contacts

Amazon.com, Inc.

Media Hotline

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr