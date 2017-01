Excampeón mundial: “La pelea Canelo Álvarez vs. Chávez Jr. es una pérdida de tiempo”

"Paulie" Malignaggi reconoce que el pleito generaría mucho de qué hablar y muy buenas ventas, pero en lo deportivo lo ve poco atractivo

Mientras que una gran cantidad de fanáticos al boxeo se frotan las manos esperando que se confirme el pleito entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr., al excampeón en dos categorías “Paulie” Malignaggi no le quita el sueño.

“La gente está hablando de Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez Jr. en mayo y esa pelea es una pérdida de tiempo“, dijo Man en un Podcast con Bloody Elbow.

El neoyorquino, que llegó a ostentar títulos mundiales en peso ligero y welter, no disputa la capacidad de la pelea de acaparar titulares en la prensa, generar debates entre los fanáticos y atraer grandes ventas en pay per view, pero considera que no deja mucho al boxeo.

Sin embargo, el peleador de descendencia italiana reconoce que las opiniones son las que hacen esta pelea muy interesante.

“Creo que las opiniones ignorantes son las que hacen este juego tan interesante, generan ventas, expectación y un gran debate”, dijo Malignaggi al mismo medio. “Creo que la mayoría de las opiniones de las personas que ven este tipo de peleas son en su mayoría ignorantes y no saben nada, no lo digo de manera irrespetuosa. Habrá una gran cantidad de gente estúpida que comprará muchas peleas que no valen la pena”.

Hay reportes que indican que las negociaciones están muy avanzadas para que los púgiles mexicanos se midan en mayo y que solo falta que el Junior acepte la oferta de 6 millones de dólares que ha hecho el equipo del ‘Canelo’.

La pelea se haría en un peso pactado de 165 libras y ha generado mucha expectación, sobre todo, entre los fanáticos mexicanos, por el morbo de ver al boxeador de más renombre, en este momento, enfrentar al hijo de la leyenda Julio César Chávez.