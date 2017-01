Por qué “El Chapo” Guzmán no puede ser condenado a pena de muerte en EEUU

Aunque Joaquín "El Chapo" Guzmán enfrenta graves acusaciones, no puede ser condenado a pena de muerte en EEUU. Otro dilema es si el temido capo del Cártel de Sinaloa aceptó cooperar con información con las autoridades de EEUU

Las autoridades de EEUU aseguran que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán cumplirá una sentencia de cadena perpetua en EEUU si es declarado culpable de los cargos criminales que se le imputan.

La gravedad de esos delitos implica que sean castigados con pena de muerte en EEUU. ¿Por qué entonces el narcotraficante más buscado del mundo no corre el riesgo de ser sentenciado a muerte?

El tratado de extradición entre ambos países establece que México puede negarse a extraditar si los Estados Unidos no aseguran que la persona no será enviada al corredor de la muerte.

Las autoridades de EEUU dijeron que “El Chapo” no podrá ser condenado a la pena de muerte para cumplir con los compromisos asumidos por Estados Unidos en la negociación con México para dar luz verde a la extradición.

El artículo 8 del tratado entre México y Estados Unidos refiere que: “Cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte conforme a las leyes de la parte requirente y las leyes de la parte requerida no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada a menos que la parte requirente dé las seguridades que la parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que, si es impuesta, no será ejecutada”.

Pero sí insistieron en que hay evidencias suficientes para que termine sus días en la cárcel.

El juicio se prolongará por “muchas semanas”, dijo el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Robert Capers, en una rueda de prensa esta semana, porque como parte del proceso está previsto que sean interrogados más de cuarenta testigos.

¿Hablará “El Chapo?

Queda pendiente de saber si, ante ese panorama, “El Chapo” optará por colaborar con las autoridades. “Ahora no sabemos si va a cooperar o dar información. Tiene que decidirlo con su abogado”, aseguró el fiscal federal de Florida Wilfredo Ferrer.

La destacada periodista e investigadora mexicana Anabel Hernández indicó en entrevista para Aristegui CNN que a muchos les preocupa que ‘El Chapo’ hable:

“Estamos en la antesala de un asunto que puede ser histórico: una de dos, o el acuerdo que el Chapo Guzmán haga con el gobierno de Estados Unidos, es un acuerdo de silencio, de no comentar cosas que pudieran ser polémicas, e incluso delicadas para el propio gobierno de Estados Unidos… o un acuerdo de hablar y decir las cosas”, expuso. Y continuó diciendo que El Chapo “es un testigo clave, fundamental, en las últimas cuatro décadas del tráfico de drogas, no sólo en México, sino en el mundo. Toda la información acumulada por este hombre en cuatro décadas”.

Sin embargo, en la balanza de esta decisión de silencio o denuncia, también está la continuidad del imperio del Cártel de Sinaloa, una organización criminal que no parece estar en riesgo de desaparecer, como sostienen investigadores como Steven Dudley en su análisis publicado en Insight Crime, “la extradición de Guzmán no significa el final del Cártel de Sinaloa, y quizá no tendrá un impacto profundo en la dinámica criminal de México. Incluso se cree que desde antes de que fuera capturado por segunda vez, en el año 2014, su poder dentro del cartel ya estaba disminuyendo.”