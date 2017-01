Luis Miguel comparte emotivo video para repasar sus 35 años de carrera

La página oficial de Facebook de ‘EL Sol’ registró más de tres millones de reproducciones de un nuevo tema que podría llamarse "Aquí me Tienes"

¡A lo grande! Así será el festejo de los 35 años de carrera de Luis Miguel, que celebra este año.

Lo primero confirmado es la serie biográfica, que realizará el productor Pedro Torres, para la cadena de televisión Univisión, pero además, el cantante reveló un tema que en pocas horas de su lanzamiento ha registrado más de tres millones de reproducciones y compartido por más de 90 mil personas.

La página oficial de Facebook del intérprete de “La Incondicional”, “Entrégate” y “Por Debajo de la Mesa” lleva más de 100 mil reacciones de los casi 2 millones 500 mil que están registrados.

El videoclip con el que da a conocer este nuevo tema, sin mencionar su nombre, que podría llamarse “Aquí me Tienes”, es ilustrado con imágenes de toda la historia profesional del cantante de 46 años, y es una clara descripción de lo que ha vivido hasta ahora.

“Aquí me tienes con la máscara impecable de la noche, maquillándote mi vida que se esconde, tras mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones. Aquí me tienes con la luz de un cenital sobre mi cuerpo olvidando soledad y amores viejos con tus aplausos apasionados, ¡qué privilegio!“, entona en el tema.

“De madrugada con la luz de las estrellas, me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta, para mirar la vida cara a cara y disfrutar de amores que me esperan. Disfrazaré la realidad con flores bellas para vivir mi carnaval a mi manera reuniendo amigos, arlequines y payasos, para cantar canciones que me llenan y ahogar en unas copas los fracasos”.

El acreedor a cinco premios Grammy aún sigue en contacto con la gente de Alejandro Fernández para ver si llegan a un acuerdo de la gira juntos que se está prometiendo desde el año pasado, pero que por cuestiones personales, profesionales y legales de ambos artistas aún no se ha concretado.

POR: Daniel Garibay