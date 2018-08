Tesla domina la encuesta de satisfacción 2016 de Consumer Reports

Son 91 de 100 dueños de un Tesla los que repetirían la marca.

Los propietarios de los autos pueden llegar a tener una “relación de amor-odio” con sus máquinas, dependiendo cómo les ha resultado la experiencia de manejar tal o cual modelo. La gente de Consumer Reports ha levantado una encuesta de satisfacción a los dueños de automóviles y los resultados son muy interesantes.

Los especialistas de CR consideran el número de dueños que respondieron con un contundente: “Definitivamente sí”, cuando se les cuestionaba acerca de la posibilidad de comprar el mismo auto, pero en su nuevo modelo. Los modelos que se consideraron dentro de la encuesta van de 2014 a 2017.

Pero, ¿con qué nos podemos encontrar en los resultados finales? Bien, el Top 4 sigue siendo el mismo del año pasado. La lista la encabeza Tesla seguida de Porsche, Audi y Subaru. Por su parte, Lincoln ha dado un salto importante luego de pasar del sitio 21 en 2015 al 12 en 2016. La marca coreana Hyundai, ha sido uno más de los grandes beneficiados luego de ubicarse en el puesto 13, contra el 24 que alcanzaron el año anterior.

Los especialistas en autos eléctricos, Tesla, siguen con su dominio en la encuesta y el porcentaje de repetición por parte de los propietarios es hasta de un 91%. En cuanto a Porsche, la marca alemana logró un 84% seguido del 77 de Audi y el 76 de Subaru. Para completar el Top 10 tenemos a Toyota: 76%, Honda: 75%, Mazda: 74%, Chrysler: 73%, Chevrolet: 73% y Lexus 73%.

En contraparte, el fabricante que salió con los peores resultados es Fiat. La penúltima ubicación es para Nissan seguido de Infiniti.

