Champions League, final: los 7 desafíos del Real Madrid vs. Juventus

Este sábado, desde Cardiff, se llevará a cabo el partido más espectacular de la temporada

CARDIFF, Gales.- Llegaron a la capital de Gales con minutos de diferencia, cumplieron con los burocracia de la UEFA -conferencia de prensa oficial y reconocimiento del campo de juego- y se marcharon del Millennium Stadium para concentrarse de cara a una final que impresiona desde los nombres.

Real Madrid y Juventus buscan revalidar su poder local y conquistar el Viejo Continente. Los españoles llegan con once títulos y van por el bicampeonato europeo. Del otro lado, las cuatro finales perdidas en fila y un título que se niega desde hace 21 años dejan huella en un plantel que evita mirar para atrás.

Real Madrid arribó a Cardiff con el plantel completo, incluyendo a Fabio Coentrao y Pepe, quienes llegan con problemas físicos y se ausentaron de la última práctica en Valdebebas. Zinedine Zidane, ex Juventus y que llegó al banco merengue por la puerta de atrás, subió al avión a Enzo Zidane Fernández, su hijo. También viajaron los ex futbolistas Raúl y Roberto Carlos.

Por su parte, la Juve aterrizó con la ilusión de darle a Gianluigi Buffon el marco ideal para una despedida que está cada vez más cerca. A los 39 años, el arquero italiano va en busca del trofeo que le falta dentro de un palmarés excepcional. Cada uno jugará un partido aparte. Serán los partidos dentro de una misma final.

1- El más ganador vs. un gigante golpeado. Son los más ganadores fronteras adentro, pero la historia reciente en competiciones europeas los ubican en veredas opuestas. Mientras Real Madrid va por el 12° título, Juventus suma cuatro caídas.

Campeón en 1985 y 1996, Juventus arrastra desde entonces una especie de trauma por haber perdido sus últimas finales disputadas (1997, 1998, 2003 y 2015). Completa la media docena de derrotas con las de 1973 y 1983. “Tenemos que entrar sin miedo”, comentó ayer Dani Alves, un especialista en estos trámites -acumula 34 trofeos en su carrera-. 36.000 hinchas de ambas parcialidades estarán esta tarde en un estadio con capacidad para 66.000 personas. El resto de los tickets quedaron en manos de los organizadores.

2- La última oportunidad de Buffon para ganar un título que le es esquivo. El arquero y la defensa juventina armaron una verdadera muralla camino a Cardiff: apenas recibieron tres goles en toda la edición del torneo. En la última etapa de su carrera, Buffon se enfrenta ante una de las últimas oportunidades. Momento para aplicar lo que él denominó como “conciencia del miedo”.

“Hay que tener confianza, pero con una dosis justa y adecuada de humildad, con la conciencia de un miedo moderado”, dijo en las últimas horas. Juventus se apoya en su líder. Y él, en el grupo.

3- Una revancha tras los sinsabores con la selección. El delantero del karma en el equipo del karma. Gonzalo Higuaín sabe que las finales con la selección argentina y sus goles fallados son cosa del pasado. Que lo marcaron, pero que no minaron su confianza.

Su cuenta personal en Turín habla por sí sola: volvió a superar la barrera de los 30 goles en la temporada (lleva 32). Massimiliano Allegri lo considera su principal carta en ataque y apuesta por un grito de Pipita ante Real Madrid, donde jugó entre 2006 y 2013.

4- Paulo Dybala y el salto a la gloria. Si algo le falta al cordobés en este momento de evolución permanente es el lucimiento en un partido de estas características. A los 23 años, está preparado para sentarse en la mesa de los fuera de serie y la Champions League puede significar el empujón necesario.

5- Cristiano Ronaldo, en estado de gracia. “Es un modelo de deportista. Me motiva que jugadores como Cristiano o Messi sean capaces de ganar tantas veces y querer seguir aprendiendo”, destacó Buffon, cuando le consultaron sobre la principal arma de ataque del rival.

Es que Cristiano llega en su mejor forma. Sus goles en los últimos partidos de la temporada lo muestran fino. Huele sangre y no perdona. Campeón en 2014 y 2016, donde no llegó bien desde lo físico, quiere repetir en Cardiff. Pero esta vez como protagonista.

6- Dani Alves, el trabajador que sigue soñando en grande. Es el optimista del lateral. Y su rendimiento, a los 34 años, lo muestra intacto, como pieza clave de Juventus a la hora de romper filas y tomar la lanza. Dice que quiere cambiar el rumbo de la historia, pero que no se fija en sus números -puede alcanzar su 35° título y ser el primer jugador en lograr tres tripletes (Liga, Copa y Champions)- y que las páginas de su vida se reescriben permanentemente. “Mi objetivo está más allá de las estadísticas”, subraya. Y avisa: “Cuando me contrataron no trajeron una figura, trajeron un a trabajador que quería soñar con ellos”.

7- Zidane y su aura de ganador. Sergio Ramos, referente blanco, reveló que uno de los puntos más fuertes de su entrenador es que pudo controlar a “un vestuario siempre difícil”. Y que todos se abanderaron detrás de su idea. Zizou, un campeón de raza, ahora va por su segundo título europeo en sólo un año y medio al frente del conjunto madrileño.

Enfrente tendrá a Juventus, donde creció como jugador y donde rescató algunos gajes del oficio en un fútbol más pragmático. “Lo bueno de llegar a una final es que no hay que motivar. Nosotros no vamos a cambiar nada de lo que hicimos y lo vamos a dar todo”, señaló. “Tiene el pedigree del vencedor”, se escuchó ayer en los pasillos del estadio galés.