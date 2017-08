Amazon retira gafas de eclipse solar potencialmente peligrosas

Amazon está enviando mensajes por correo electrónico a los clientes sobre el retiro de gafas inseguras para ver el eclipse

A medida que los clientes de Amazon se preparan para ver el eclipse solar total que ocurrirá el próximo 21 de agosto, la tienda en línea ha obligado a retirar algunas de las gafas recomendadas para ver el eclipse que se venden en su mercado de Internet, diciendo que no pudo confirmar si el producto protector fue fabricado por un fabricante recomendado, ni si reúne las características de seguridad requeridas.

La NASA y la Sociedad Astronómica Americana han estado instando a los observadores del eclipse total del Sol a usar gafas diseñadas por proveedores de renombre que llevan el estándar internacional de seguridad número “ISO 12312-2“.

Las gafas que garantizan la seguridad de las personas para ver el eclipse y que están fabricadas bajo estas normas bloquean 100 mil veces más luz que las gafas de sol ordinarias. Incluso miradas breves y desprotegidas al Sol para apreciar el eclipse pueden causar visión borrosa o ceguera.

Amazon comenzó a enviar mensajes por correo electrónico a los clientes sobre el retiro de gafas inseguras para ver el eclipse desde el sábado. El minorista de Internet decidió revisar a los proveedores “con mucha precaución”, dijo un portavoz de Amazon en un comunicado a NewsHour. Amazon no ha divulgado la escala del retiro o una lista de vendedores ofensivos, pero ha ofrecido reembolsos a los clientes que compraron las gafas afectadas.

“Ver el sol o un eclipse con cualquier cristal o filtro puede resultar en pérdida de visión o ceguera permanente”, advierte Amazon en su correo electrónico a los clientes afectados. “Amazon no ha recibido la confirmación del proveedor de su pedido de que el producto provenía de un fabricante recomendado. Le recomendamos que NO use este producto para ver el sol o el eclipse. “

Sin embargo, el portavoz de la compañía dijo a NewsHour que no estaban listando marcas o productos específicos “porque puede haber versiones legítimas de gafas seguras para ver el eclipse bajo el mismo nombre”.

Aunque el siguiente video está en inglés, las imágenes explican por sí solas cómo puedes ver el eclipse solar sin riesgo para la vista usando una caja vacía de cereal:

Amazon sólo envió estos correos electrónicos a sus clientes que compraron gafas que no se sabe si son seguras o no.

Usted puede verificar si ha comprado en Amazon gafas que sí son seguras para ver el eclipse solar, aunque la tienda en línea asegura que sólo envió la advertencia sobre los productos que no pudieron verificar que eran seguros.