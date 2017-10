Natacha Sofía, la portuguesa que asegura que fue amante de Cristiano Ronaldo

"Me sorprendió mucho, no creo que sea gay"

¡Bomba el campamento de Cristiano Ronaldo a un día de recibir el premio FIFA The Best!

Natacha Sofia, una portuguesa de 21 años, aseguró en un show de TV que tuvo un affair con el crack del Real Madrid.

“Decidí mandarle un mensaje privado por Instagram. No escondo que siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay”, dijo la mujer aunque no presentó prueba alguna del romance.

La relación habría ocurrido mientras CR7 es pareja de Georgina Rodríguez, quien está embarazada. La “noche intensa” ocurrió en un hotel de Lisboa después que el jugador respondiera a los avances de la joven.

“Me dio 300 euros para el taxi. Nunca más hablamos, me siento abandonada”, dijo.

Natacha Sofia está indignada com Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/cXttG8DrmW — A.M. News (@kinky_news) October 20, 2017

Natacha añadió que fue bloqueada en las redes sociales de CR7.