Nuevo escándalo: Otro famoso director es acusado de acoso sexual por seis mujeres

Olivia Munn y Natasha Henstridge, entre las presuntas víctimas de Brett Ratner

Brett Ratner, ha inscrito su nombre junto a otros prominentes miembros de Hollywood, como el productor Harvey Weinstein , el director James Toback y el actor Kevin Spacey, vilipendiados y acusados de acoso sexual y mal comportamiento con mujeres y hombres.

De acuerdo con una investigación que publica este miércoles Los Angeles Times, el productor de cintas como Rush Hour y X Men: La última batalla, molestó al menos a seis mujeres que han dado su testimonio.

Entre las denunciantes se encuentran las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge.

Henstridge, conocida por su aparición en Especies y Mi vecino el asesino, aseguró que cuando ella tenía 19 años, el director la forzó a practicarle sexo oral en su departamento en Nueva York.

Munn ha dicho que lo conoció cuando no era actriz y se dedicaba a repartir comida. Entonces Ratner se masturbó frente a ella y siguió haciendo comentarios lascivos tiempo después cuando coincidieron como miembros de la farándula.

“Siento que sigo enfrentando al mismo chico violento de la escuela al que no se puede parar. Sólo espero que la suficiente cantidad de gente descubra la verdad y que pase el tiempo suficiente para que ya no me conecten con él”, expresó la actriz.

A través de su abogado, Ratner negó todas las acusaciones. .“Soy su abogado hace veinte años y ninguna mujer ha presentado jamás una denuncia por acoso o abuso contra él”.

La ola de denuncias por acoso sexual en el ámbito de Hollywood han alcanzado un nivel insospechado, originando despidos y cancelaciones de series como House of Cards.