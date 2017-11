Esto ha hecho Diego Boneta para parecerse a Luis Miguel

Conoce los “arreglitos” a los que se ha sometido el actor ahora que interpretará a ‘El Sol’ en una serie

Preparación vocal, aclaramiento de cabello, estudio de ademanes y un “arreglito temporal” de dientes incisivos frontales es lo que se hizo Diego Boneta para parecerse a Luis Miguel.

Esto para la teleserie que ya graba en la Ciudad de México con Netflix sobre “El Sol”, y en la que funge también como productor ejecutivo.

“Es el papel que más me ha requerido de preparación de los que he hecho, Me aclararon el pelo, me hicieron lo de los dientes para que se vea como él los tenía, será permanente durante la filmación.

“También me preparé del lado musical para entrenar con el coach de Javier Bardem y Penélope Cruz, Juan Carlos Coraza”, indicó Boneta en entrevista.

El actor de Rock of Ages y Jane the Virgin aseguró que ya se sabe todas las canciones de Micky, y que incluso habrá un soundtrack de la teleserie que estrenará en abril próximo.

“He estado un año preparando todo, estoy cantando todas las canciones en el mismo tono que él“, comentó el mexicano.

Aseguró que el intérprete de “La Incondicional” está totalmente involucrado en la coproducción de Gato Grande, Netflix, MGM y Telemundo.

“Luis Miguel ha estado bastante, bastante metido desde un principio y creo que eso es algo muy especial, porque tiene esa veracidad“.

Adelantó que se tratarán temas escabrosos de la vida del cantante, como la desaparición de su madre, Marcela Basteri, y el contacto con su hija Michelle Salas.

“Al final, veo a Luis Miguel como un ser humano más, no puedo quedarme petrificado por trabajar con él, digo, he trabajado con grandes personajes, como Tom Cruise, y hay que verlos como personas, para poder hacerlo.

“Yo estoy feliz, nunca me había sentido de esta manera y celebro todo lo que está sucediendo con la serie. Tiene un elenco de primera, Camila Sodi, Oscar Jaenada… va a quedar fabulosa”.

