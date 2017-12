Cinco amigos unen fuerzas para salvar casas de voraz incendio

El Sur de California es escenario de varios incendios de maleza que no parecen tener fin, y uno de ellos se ubica en el condado de Ventura, donde cinco jóvenes inesperadamente se unieron a la lucha para combatirlo.

Estos buenos samaritanos son estudiantes que no pudieron quedarse de brazos cruzados y al transitar por una calle en su afán de ofrecer ayuda a quien lo necesitara, se toparon con una vivienda en peligro de ser devorada por el fuego.

Los adolescentes relatan que de inmediato entraron a la propiedad y utilizaron las mangueras para regar el jardín para mojar la estructura y evitar que fuera destruida.

Cabe mencionar que esta acción fue captada por un fotógrafo y al compartir las imágenes del improvisado operativo en su cuenta de Twitter, de inmediato se volvieron virales y provocaron todo tipo de reacciones de apoyo a su valentía.

5 friends from Camarillo banded together and went to Ventura to do what they can: help try stop homes from catching on fire with garden hoses with other strangers. pic.twitter.com/41AvBl3CvI

— Marcus Yam (@yamphoto) December 5, 2017