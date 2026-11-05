Toyota lleva la producción de Lexus a China con un nuevo SUV eléctrico

Lexus prepara uno de los cambios más importantes de su historia comercial en China. La marca premium de Toyota dejará atrás una estrategia que mantuvo intacta durante tres décadas y comenzará a fabricar sus propios autos en territorio chino.

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El estreno llegará en 2027 con un SUV completamente eléctrico que saldrá de una nueva instalación industrial en Shanghái.

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La decisión no es casual. Los fabricantes locales de vehículos eléctricos ganan espacio entre los compradores de modelos de lujo, mientras Lexus pierde fuerza en uno de sus mercados más importantes. Producir allí podría darle margen para ajustar precios y responder con mayor rapidez a sus rivales.

Shanghái será el nuevo centro de producción de Lexus

La fábrica de Jinshan comenzó a construirse en 2025 y tendrá una particularidad importante. Toyota será su propietario absoluto, sin necesidad de compartir el control con sus socios chinos tradicionales. Esta estructura permitirá que Lexus opere de manera independiente de las empresas conjuntas que el grupo mantiene en el país.

El proyecto también introduce cambios en la fabricación. El SUV recurrirá al gigacasting, una técnica que permite construir grandes secciones de la carrocería mediante piezas de aluminio fundidas en una sola operación. Con ello se reducen componentes, procesos de ensamblaje y peso estructural.

La planta prescindirá además de las cintas transportadoras convencionales. Los vehículos podrán desplazarse de forma autónoma entre diferentes estaciones de trabajo, una solución que apunta a simplificar las operaciones industriales.

El novedoso Lexus NX 350h 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

El SUV eléctrico todavía guarda varios secretos

La producción inicial será de aproximadamente 1,000 unidades mensuales, aunque Toyota anunció una capacidad potencial de hasta 100,000 vehículos al año. Por ahora, Lexus mantiene bajo reserva buena parte de las características del modelo.

No se conocen su nombre comercial, precio, configuración mecánica, batería ni autonomía. Tampoco está confirmado que utilice baterías de estado sólido, una tecnología que Toyota desarrolla con la intención de incorporarla a sus eléctricos entre 2027 y 2028.

Las opciones de batería podrían incluir químicas NCM o LFP, habituales en el mercado chino, pero la marca todavía no ha confirmado ninguna alternativa.

Lexus necesita recuperar terreno en China

Las cifras explican la urgencia del movimiento. Lexus pasó de vender alrededor de 227,000 vehículos en China en 2021 a 182,458 unidades en 2025. Su berlina ES también atraviesa dificultades, con 57,800 entregas entre enero y agosto de 2026, un descenso del 26% frente al mismo período anterior.

El gran Lexus IS 2027 Special Appearance Package. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Fabricar localmente ayudará a evitar el arancel del 15% aplicado a los turismos importados y permitirá competir en mejores condiciones frente a marcas como NIO y Zeekr.

El mercado también favorece esa transformación. Los eléctricos y los híbridos enchufables representaron cerca del 54% de las ventas de turismos en China durante 2025, una proporción que confirma el peso creciente de las nuevas tecnologías.

Toyota también mueve sus piezas en China

La llegada de Lexus a Shanghái coincide con una reorganización de las alianzas industriales de Toyota. GAC ha planteado adquirir el 50% de FAW Toyota que actualmente pertenece a FAW, mientras las tres compañías avanzan en una mayor cooperación tecnológica, industrial y comercial.

Toyota ya incorpora soluciones desarrolladas en China a sus vehículos. El bZ3, por ejemplo, utiliza tecnología de baterías de BYD.

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