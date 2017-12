El conmovedor regreso de Jimmy Kimmel y su hijo Billy tras la operación de corazón

Al borde del llanto

El presentador estadounidense Jimmy Kimmel ha regresado a su programa nocturno tras una semana de ausencia acompañado de un invitado muy especial: su hijo de siete meses Billy, que acaba de someterse con éxito a la segunda de una serie de operaciones de corazón para arreglar el defecto congénito con el que nació.

Al igual que sucediera en el monólogo durante el que anunció que su bebé debería pasar por quirófano, el popular show-man tuvo que esforzarse para contener las lágrimas mientras, con su pequeño en brazos, daba las gracias a las celebridades que se habían encargado de conducir el espacio televisivo en su lugar.

“La semana pasada estuve fuera porque este chiquitín tuvo una operación de corazón. Pero miren, está perfectamente. Puede que acabe de hacerse caca, pero está bien. Y quiero darle las gracias a Chris Pratt, Tracee Ellis Ross, Neil Patrick Harris y Melissa McCarthy. Todos sacrificaron un día de sus ocupadas vidas para darme algo de tiempo libre”, aseguró claramente emocionado. “Billy no llora en televisión, pero su papá sí”, bromeó.

Una vez más, Kimmel quiso aplaudir la labor del equipo médico del Hospital Infantil de Los Ángeles que se encarga de atender desde su llegada al mundo tanto a Billy como a otros miles de niños. Al mismo tiempo, el presentador quiso recordar a sus espectadores que muchos bebés como el suyo podrían encontrarse en breve en riesgo con el vencimiento del programa CHIP, destinado a ofrecer cobertura médica a familias con niños y unos ingresos modestos, pero no lo suficientemente bajos como para beneficiarse de las ayudas gubernamentales- conocidas como Medicad- y que no cuentan con un seguro médico a través de sus empleos. Aunque hace unas semanas se aprobó un proyecto de ley para renovar su financiación, aún no se ha acordado de dónde saldrán esos fondos.

“Los padres de niños con cáncer, diabetes y problemas de corazón están a punto de recibir cartas anunciando que el próximo mes podrían perder la cobertura de la que disfrutan. Feliz Navidad, ¿verdad? Se trata, literalmente, de una situación de vida o muerte para muchos niños americanos. Este programa siempre ha contado con el apoyo de los dos partidos, pero este año han permitido que [la renovación] de los fondos mientras trabajan en la reducción de impuestos para sus donantes millonarios”, denunció Kimmel.

En su caso, Billy -el segundo hijo que el presentador tiene con su actual mujer Molly McNearney- deberá someterse en los próximos años al menos a otra intervención más para terminar de corregir su condición, pese a lo cual su padre ya ha bromeado con que los médicos aseguran que ganará “al menos una medalla de bronce” en las Olimpiadas cuando sea mayor.