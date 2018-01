BuenosDíasLA: se reportan demoras de hasta una hora en la autopista 10

Un accidente de tránsito conllevó el cierre de dos carriles

Un accidente de tránsito ha ocasionado demoras de hasta una hora en la autopista 10 rumbo al oeste, desde Fremont Avenue hasta Holt Avenue, en la zona de Monterey Park.

El choque conllevó el cierre de dos carriles, informó la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

La CHP recomienda tomar una vía alternativa.

Hoy en Los Ángeles

Los residentes del área del Sur de California conocida como Inland Empire, tienen ahora una forma fácil y rápida de visitar los parques Disneyland y Disney California Adventure, gracias a una nueva ruta de transporte público. La Agencia de Tránsito de Riverside informó que ya está circulando la ruta exprés 200, que por $3 dólares hace un recorrido desde San Bernardino hasta Anaheim.

Las autoridades acusan a un hombre de Los Ángeles del asesinato de Victoria “Viccky” Ramos Gutiérrez, cuyos restos fueron hallados dentro de su apartamento después de que 60 bomberos apagaron un incendio en su complejo habitacional. Kevyn Ramírez, de 29 años, se enfrenta a cargos de asesinato, incendio provocado e intento de robo. De acuerdo con los investigadores, el sospechoso conoció a la víctima por internet. Luego, el 10 de enero, la mató a puñaladas, antes de prender fuego a su vivienda en la zona de Pico-Union.

Después de ocho meses de estar bajo custodia en el Centro de Detención Migratorio de Adelanto, Alex Burgos Mejía, recibió refugio en la Iglesia Episcopal St. Luke’s de Long Beach donde vive desde hace más de un mes. Burgos Mejía escapó de Honduras en junio de 2016 junto con su esposa y dos hijos menores de 6 y 7 años. “Nosotros salimos a causa de la Mara Salvatrucha. Si no les cooperas, te quitan la vida. Como no quise trabajar con ellos, busqué cómo salir con mi familia. Me dio mucha tristeza saber que como a los 15 días que yo salí, a un amigo mío lo mataron”, dice.

Suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad, sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

Estado del tiempo

Tendremos una máxima de 74°F y mínima de 54°F en el centro de Los Ángeles, con bastante niebla hasta las 9:00 a.m.

Transporte

También se reportan demoras de hasta 10 minutos en la autopista 605 rumbo al sur, desde la autopista 60 hasta la autopista 10. Procura revisar las condiciones de tránsito antes de emprender tu viaje de esta mañana y esta tarde.

Hasta el momento no se reportan demoras en las líneas del Metro. Procura estar al tanto de las demoras en las líneas de tren y autobús dándole clic aquí.

Tuit del día

Garcetti: expansión de áreas para explotación de gas y petróleo es “pura locura e hipocresía” de Trump | La Opinión https://t.co/ezAxS71Pvr pic.twitter.com/rBnxPWnEf8 — La Opinión (@LaOpinionLA) January 18, 2018

Foto del Día

¡Queremos escuchar tu voz!

Esta sección es para ti. Si tienes alguna información comunitaria o quieres enviarnos fechas de eventos, cumpleaños, bodas, críticas o correcciones, escribe un correo a vivela@laopinion.com. Síganos en Twitter en @LaOpinionLA, y no olvides visitar el hashtag #BuenosDíasLA en Twitter y Facebook.

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo o familiar y pídele que se inscriba a nuestro newsletter.