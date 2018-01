¿Por qué los directores mexicanos reinan en Hollywood?

Por cuarta vez en cinco años, un mexicano ganaría como Mejor Director

Este martes la Academia anunció a los nominados para la 90 entrega de los Premios Oscar. Destacan las 13 nominaciones que recibió The Shape of Water, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

La cinta que narra el romance entre una empleada de limpieza y un anfibio compite en categorías importantes como Mejor Actriz, Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Director. Este último rubro ha estado dominado por cineastas mexicanos en el último lustro.

Se dice que los Golden Globes son “el premio antes del premio” y las estadísticas indican que quien gana el premio a Mejor Director ahí, gana en los premios Oscar. De cumplirse esta tendencia, un mexicano se llevaría por cuarta ocasión en los últimos cinco años, esa estatuilla.

En 2013 Alfonso Cuarón ganó por la cinta de ciencia ficción, Gravity; En 2014 y 2015, Alejandro González Iñárritu acaparó el premio con Birdman y The Revenant, respectivamente. Solo Damien Chazelle y La La Land en 2016, lograron romper la hegemonía azteca.

Del Toro impuso un récord respecto a sus paisanos, pues con 13 nominaciones, The Shape Of Water superó las 12 nominaciones de The Revenant, 10 de Gravity y 9 de Birdman. Se quedó a una nominación de igualar la marga histórica de Eva al desnudo, Titanic y La La Land, que llegaron a 14.

“The Shape of Water es una película profundamente sensible y entretenida, muy bien trabajada y que atrapa”, dijo Cuarón sobre la obra maestra de Del Toro.

Llama la atención que los tres directores se formaron en México, realizaron inolvidables producciones en casa, para luego llevar su talento a Hollywood. En contraste, el cine mexicano ha dejado de ser competitivo a nivel internacional.

La última vez que una cinta mexicana fue nominada en la categoría “Mejor Película en Lengua Extranjera”, fue en 2010 con Biutiful, precisamente de Alejandro González Iñárritu. Antes fue El Labertino de Fauno de Del Toro en 2006.

La industria fílmica mexicana ha basado su estrategia comercial en cintas de comedia que abarrotan las salas de cine, pero no logran trascender a nivel internacional. Tan solo basta revisar las películas mexicanas más taquilleras del 2017: Hazlo como hombre, 3 idiotas, Cómo cortar a tu patán, Todos queremos a alguien y El tamaño sí importa.