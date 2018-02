Balacera en escuela de Los Ángeles deja heridos a una mujer y a dos estudiantes

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que dos estudiantes menores de edad y una mujer adulta, resultaron heridos tras registrarse un tiroteo en una escuela del área de Westlake.

Según el reporte, una estudiante ya está arrestada como responsable de jalar el gatillo, pero todavía no se revela su identidad.

Por su parte, los heridos de bala son un hombre y una mujer de 15 años cada uno, el joven está en condición crítica tras recibir una bala en la cabeza, mientras que la menor está fuera de peligro. Se reportó que una mujer de 30 años también está herida, pero solo se aclaró que no es por herida de bala.

Autoridades informaron que el tiroteo ocurrió dentro de un salón de clases de la escuela secundaria Sal Castro, por lo que tienen rodeado ese centro educativo ubicado en la cuadra 1500 al oeste de la calle Second, así como a la escuela preparatoria Belmont ubicada en el mismo terreno.

A continuación se puede ver una imagen que compartió Los Angeles Times en su cuenta de Twitter, en la que se ve a la presunta joven que abrió fuego:

Two 15-year-old students were shot in a classroom at Salvador Castro Middle School in L.A. this morning, authorities said. One is in critical condition. https://t.co/oIe5jncJqM pic.twitter.com/dcMi4pINeb

— Los Angeles Times (@latimes) February 1, 2018