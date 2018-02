BuenosDíasLA: volver a EEUU después de ser deportados

Gorritos rojos para bebés en el Mes del cuidado al corazón Campaña en L.A. y EEUU busca crear conciencia sobre defectos congénitos y otros males cardíacos Un grupo de recién nacidos llegó acompañado de sus madres al Centro Médico St. Francis, de Lynwood, para recibir un regalo muy especial. Y es que en lugar de los clásicos gorritos azules o rosas que reciben cuando nacen esta vez los esperaban con gorritos rojos —todos hechos a mano por voluntarios. Estos obsequios iban cargados de un mensaje para sus madres y familiares en general: prestar atención acerca de los problemas del corazón sobre todo durante febrero, mes de concientización sobre el corazón. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Feb 4, 2018 at 1:44pm PST